Mark Omage e Donato Riva lanciano “Second Chance”: in anteprima radiofonica il singolo della rinascita

C’è un istante preciso in cui il cuore sembra smarrirsi tra ricordi e silenzi. È quel momento sospeso, quando il sipario cala e resta soltanto l’eco di ciò che è stato. Ma proprio lì, nel punto più fragile, può nascere la speranza di un nuovo inizio. “Second Chance”, il nuovo singolo di Mark Omage in collaborazione con Donato Riva, è la colonna sonora di quell’attimo: un brano che accoglie il dolore, lo abbraccia e lo trasforma in energia luminosa, capace di indicare la strada verso una rinascita.

È come camminare su un ponte che collega due rive: da un lato la perdita, dall’altro la possibilità di riscoprirsi. La canzone accompagna l’ascoltatore in questo passaggio, ricordando che la vita, pur tra fratture e cadute, sa sempre offrire una seconda occasione a chi ha il coraggio di crederci.

Il testo racconta la fine di un amore, con la delicatezza di chi sa rivolgere un augurio sincero all’altro: ritrovare il sorriso, vivere una nuova opportunità, anche se lontano. Ma dietro questo augurio si cela un messaggio universale: chi si dona con sincerità merita sempre una seconda possibilità. Non solo in amore, ma in ogni progetto, sogno o relazione.

Sul piano musicale, “Second Chance” sorprende e coinvolge: non è una ballad malinconica, ma un brano pop moderno e brillante, che vibra di energia positiva. Le chitarre e i synth creano un tappeto sonoro luminoso, il ritmo incalzante sostiene la narrazione emotiva e il ritornello esplode in un inno liberatorio, capace di trasformare le lacrime in forza. La voce calda di Donato Riva, già storica voce di Radio G.R.P., si intreccia con l’interpretazione intensa di Mark Omage, dando vita a un equilibrio perfetto tra intimità e coralità.



La musica di Second Chance porta la firma di Marco Sacco Markino DJ e dei Blunk MefiX, che hanno dato vita a una base sonora capace di fondere intensità emotiva e modernità pop.

“Second Chance” è già in anteprima radiofonica e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 settembre: un invito universale a credere che, dopo ogni caduta, ci sia sempre un nuovo inizio.

Chi sono Mark Omage, Donato Riva, Marco Sacco Markino DJ?

Mark Omage è un cantautore e performer attivo dal 2010, con un percorso che lo ha visto protagonista in musical, tournée e nella realizzazione di jingle radiofonici. Nel tempo ha pubblicato numerosi singoli tra pop ed elettronica, collaborando con DJ e producer italiani e distinguendosi per uno stile che fonde l’energia della dance con la melodia immediata del pop.

Donato Riva, musicista e voce storica di Radio G.R.P., è in onda dal 1988 ed è oggi Direttore Artistico di Radio G.R.P. Tre. La sua esperienza e il timbro inconfondibile lo hanno reso un punto di riferimento della scena radiofonica piemontese, contribuendo alla costruzione di palinsesti e programmi di successo.

Marco Sacco Markino DJ è un DJ e producer torinese che ha iniziato la sua carriera a metà anni ’90 firmando produzioni dance per etichette nazionali e internazionali. Con il tempo ha ampliato il proprio stile, spaziando tra chill out, pop, rap e musica italiana. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri, costruendo un’identità sonora versatile e riconoscibile.

