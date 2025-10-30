Marillion in concerto a Pompei il 25 luglio 2026 per B.O.P. – Beats of Pompeii: unica data italiana al Parco Archeologico

MARILLION LIVE A POMPEI – B.O.P. BEATS OF POMPEII 2026

Sabato 25 luglio 2026 – ore 21.00

Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA)

Unica data italiana – Terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii

I Marillion tornano in Italia per un evento straordinario e in data esclusiva: sabato 25 luglio 2026 la storica band britannica si esibirà per la prima volta all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in occasione della terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii, il festival che unisce musica, arte e storia nel cuore del Parco Archeologico.

Si tratta del primo annuncio ufficiale del prestigioso cartellone 2026 del festival, che negli ultimi anni ha ospitato artisti del calibro di Nick Cave, Ben Harper, Jean-Michel Jarre, Bryan Adams, Dream Theater, Wardruna, Stefano Bollani e Riccardo Muti.

I biglietti per assistere al concerto dei Marillion saranno disponibili da lunedì 3 novembre alle ore 14.00 su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Un evento unico nel cuore del Parco Archeologico di Pompei

Promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, con la collaborazione del Comune di Pompei e della Regione Campania, B.O.P. – Beats of Pompeii è diretto da Giuseppe Gomez e organizzato da Blackstar Entertainment e Fast Forward.

Dopo il successo delle prime due edizioni, il festival torna a confermare la sua vocazione internazionale ospitando per la prima volta una delle band più iconiche del progressive rock mondiale.

Il concerto dei Marillion sarà anche filmato integralmente e pubblicato come album ufficiale e Blu-ray movie, con il meglio dello show realizzato a Pompei.

I Marillion: quarant’anni di progressive rock

Con oltre 40 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e una fanbase globale, i Marillion – guidati da Steve Hogarth – restano una delle formazioni più credibili e longeve del rock internazionale.

Il gruppo britannico continua a essere punto di riferimento del prog-rock moderno, grazie alla profondità emotiva, al suono espansivo e alla capacità di costruire concerti dal forte impatto esperienziale.

Dopo l’ultimo album di inediti “An Hour Before It’s Dark”, pubblicato nel 2023, la band torna dal vivo con uno spettacolo concepito appositamente per la data italiana di Pompei: una scaletta ricca di classici, sorprese e momenti di pura immersione sonora.

Le parole di Steve Hogarth

“Il concerto è l’aspetto che preferisco del mio lavoro. È il momento in cui condivido uno stato d’animo con chi comprende le mie parole, anche quando non conosce l’inglese. I nostri fan sono unici, si preparano ai concerti leggendo i testi e vivendo la nostra musica in modo profondo. Pochi artisti possono vantare un rapporto così personale con il proprio pubblico.”

Prezzi dei biglietti – Marillion in concerto a Pompei

Poltronissima Gold: €130,00 + €19,50 d.p.

Poltronissima: €110,00 + €16,50 d.p.

Poltrona / Gradinata Platinum Numerata: €90,00 + €13,50 d.p.

Gradinata Numerata: €80,00 + €12,00 d.p.

Disponibili dal 3 novembre ore 14.00 su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

INFO E CONTATTI