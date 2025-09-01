Mariateresa, una carriera in crescita: Virgin Music Group distribuisce “Fuori di Testa”

Online il videoclip ufficiale e fuori anche il Radio Date

La giovane artista pantesca Mariateresa Pavia, 25 anni, continua a sorprendere e incantare con la sua voce intensa e la sua energia autentica. Dopo essersi distinta in diverse esperienze televisive e radiofoniche – tra cui Star per una notte (secondo posto), Sogni di Gloria su Rai Radio 2 con Julian Borghesan e il programma Live Box su Rai 2 – Mariateresa segna un nuovo importante traguardo con il brano “Fuori di Testa”, presentato al prestigioso Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, sotto la direzione artistica del M° Massimo Galfano.

Con questa canzone intensa e carismatica, l’artista ha conquistato ben tre premi in una sola edizione:

Miglior Voce

Premio della Critica

Premio Radio Canale Italia

Un successo straordinario che conferma la sua crescita artistica e la sua capacità di emozionare pubblico e giuria.

“Fuori di Testa” è un inno alla libertà e all’autenticità, un viaggio emotivo che racconta il desiderio di essere tutto e niente allo stesso tempo, di fondersi con la natura e con l’universo. Una ballata contemporanea che unisce delicatezza e forza, trasformando la fragilità in energia vitale.

Il brano è distribuito da Virgin Music Group, parte di Universal Music, un riconoscimento prestigioso che ne certifica il valore artistico e l’inserimento tra le produzioni più curate e promettenti del panorama musicale italiano. Da oggi, oltre al videoclip, è ufficialmente fuori anche il Radio Date di “Fuori di Testa”, che segna così il debutto del brano nelle principali emittenti nazionali e indipendenti.

La carriera di Mariateresa non si ferma qui: oltre a “Fuori di Testa”, i suoi precedenti singoli “Strada Vuota” e “Maledetto Cuore” continuano a mantenere salda la loro presenza nelle classifiche italiane e indipendenti, confermando la costanza del suo percorso e il forte legame con il pubblico.

Prodotta da Eventi e Management Italia, da sempre attenta alla scoperta e valorizzazione di nuovi talenti, Mariateresa si afferma come una delle promesse più brillanti della nuova scena musicale italiana.

Da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale di “Fuori di Testa”, visibile al seguente link: YouTube

Con il suo talento cristallino e la sua voce che abbraccia il Mediterraneo, Mariateresa Pavia porta alto il nome della sua amata Pantelleria, pronta a conquistare palchi e cuori sempre più lontani.

Link ufficiali di Mariateresa

Instagram

Spotify

Facebook