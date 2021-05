E-Motion by MARIANGELA CAGNETTA

MARIANGELA CAGNETTA

E-Motion

Caligola Records

2021



Una formazione decisamente inedita.Un repertorio da far tremare i polsi per un esordio discografico da leader.

La prova è superata a pieni voti, e con lode, da Mariangela Cagnetta vocalist barese ancora poco nota al grande pubblico italiano, spalleggiata da Viz Maurogiovanni al basso elettrico a sei corde e Pierluigi Villani alla batteria; senza dubbio due tra musicisti più interessanti della prolifica scena musicale pugliese.

Un lavoro che stupisce sin dalle prime note, innanzitutto perché la mancanza di uno strumento armonico non si fa sentire; anzi concede tutta la libertà necessaria per dare nuova vita ad un repertorio di brani portati alla notorietà da autentici mostri sacri della musica. Un repertorio che non viene stravolto ma riletto con una cifra molto personale e moderna. Il talento della Cagnetta appare cristallino ed indiscutibile e lei ne fa un uso coraggioso nei vocalizzi di Giant Steps dove duetta con il flauto da lei stessa suonato. E’ misurato invece in Blue in Green dove controlla la voce in maniera mirabile così da esaltare l’interplay del gruppo. Notevole il groove nel classico dei Beatles And I loved him.

Insomma un disco che in ogni sua composizione offre motivi per farsi apprezzare.

Musicisti:

Mariangela Cagnetta, Voce, Flauto

Viz Maurogiovanni, Basso elettrico a sei corde

Pierluigi Villani, Batteria

Tracklist:

1.Things Ain’t What They Used to Be 03:41

2.Afro Blue 04:55

3.Nature Boy 07:12

4.Lawns 03:32

5.Caravan 04:24

6.Lazy Afternoon Phunk 02:55

7.And I Love Him – Medley 05:19

8.Speak Low 02:32

9.Blue in Green 04:33

10.Giant Steps 04:19

11.Moon River 04:15

Link:

Caligola Records