Maria Marino esplora il ciclo della vita nei brani “Un nuovo battito” e “Sempre, sempre per sempre”

Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra concentrarsi in un unico punto: la gioia più luminosa e il dolore più profondo, l’inizio e la fine, lo yin e lo yang dell’esistenza. È proprio in questo spazio sospeso che si collocano gli ultimi due brani di Maria Marino, Un nuovo battito e Sempre, sempre per sempre, due canzoni che non sono semplici pubblicazioni musicali, ma veri e propri capitoli di vita.

Un nuovo battito nasce da un evento che cambia per sempre lo sguardo sul mondo: la nascita di un nipote. È il racconto intimo e universale di una nuova vita che arriva, di un cuore che inizia a battere e che porta con sé speranza, continuità e futuro. Nel brano, Maria Marino canta la meraviglia di diventare nonna, la tenerezza di un amore che si rinnova e si moltiplica, la sensazione che, nonostante tutto, la vita trovi sempre un modo per ricominciare. Quel “nuovo battito” non è solo quello di un bambino, ma è anche un battito interiore, un risveglio emotivo che rimette in movimento l’anima.

All’estremo opposto, ma in perfetto equilibrio, c’è Sempre, sempre per sempre. Qui la musica si fa più raccolta, più profonda, attraversata da un dolore silenzioso ma potentissimo: la perdita della madre, scomparsa dopo una lunga malattia. È una canzone che parla di assenza, di memoria, di un amore che non si spegne nemmeno quando il tempo e la malattia sembrano portare via tutto. Maria Marino affronta il tema della morte con delicatezza e verità, trasformando il lutto in un atto d’amore eterno, in una promessa che va oltre la fine.

Questi due brani, insieme, raccontano una fase precisa e intensa della vita dell’artista: da una parte la nascita, dall’altra la morte; da una parte la luce della gioia, dall’altra l’ombra del dolore. Eppure, non c’è contrasto, ma dialogo. Come lo yin e lo yang, Un nuovo battito e Sempre, sempre per sempre si completano, ricordandoci che ogni fine contiene un seme di inizio e che ogni nuovo inizio porta con sé la memoria di ciò che è stato.

In questa doppia pubblicazione, Maria Marino dimostra ancora una volta come la musica possa essere uno spazio autentico di verità, capace di accogliere tutto: la felicità che esplode e il dolore che scava. Due canzoni diverse, unite da un unico filo rosso: l’amore. Perché, in fondo, è solo l’amore che vince davvero, sempre.