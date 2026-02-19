Protetto: MAREKÀ STUDIO | La fabbrica del suono: dal mare di Napoli al mercato globale
diDiego Librando
-
NEWS
Lino Petrozzi torna con “Tutt’altra vita”: il pop anni ’70/’80 riprende vita
Dal 20 febbraio il nuovo singolo riporta in scena groove vintage, romanticismo e il racconto di un incontro che profuma d’estate a Vieste Certe canzoni...
INTERVISTE
FREAKYBEA | Un circolo pop dentro “Mondi”
Esce "Mondi", il nuovo disco di Freakybea e noi l'avevamo annusato già dentro la raffinata potenza pop dei singoli che troviamo in rete. Dal...
RECENSIONI
PAT BIANCHI | Confluence
Il 20 febbraio Pat Bianchi pubblica per 21H Records “Confluence”, inciso nel giugno 2025 in trio con Troy Roberts al sax e Colin Stranahan...
SPECIALI
I 100 anni di FRANCO CERRI | Comunicativo, disponibile, educato, civile, umano
Il ricordo dell’adolescenza di Franco Cerri, uno dei padri del jazz in Italia, a 100 anni dalla nascita.
LIVE REPORT
UMBRIA JAZZ WINTER#32 | La chitarra di Grasso, “About Ten” di Bosso con l’orchestra...
Un pallido sole alternato a nuvole rischiara l'ultima giornata di festival e dà ancora più colore alla marciante mattutina dei Funk Off, che oggi...
AGENDA
Nuovo concerto della Santa Cecilia Jazz Orchestra con omaggio a Charles Mingus
Domenica 22 febbraio, dopo il brillante concerto inaugurale, continua la rassegna della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) del Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”: un...
MATTEO BORTONE NO LAND’S in tour dal 20 febbraio con l’album “A Tree in...
Il bassista, contrabbassista e compositore pugliese Matteo Bortone (Miglior Nuovo Talento Italiano 2015 al Top Jazz) è in tour per presentare il suo album...
ALICE CANTA BATTIATO – ROMA SUMMER FEST 26 luglio
Alice presenta Eri con me – Alice canta Battiato in un’unica data a Roma il 26 luglio 2026, nell’ambito del Roma Summer Fest. Sul...