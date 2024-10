MAREA è il nuovo singolo di CAMISA, in uscita venerdì 27 settembre 2024.

CAMISA è il progetto di Alessandro Camisa, cantautore e musicista pugliese. MAREA è il suo secondo singolo, dopo “La vita come vuoi“ che ha aperto le porte al nuovo progetto musicale, questo brani anticipano il debut album sotto il nuovo moniker.

MAREA è una ballad malinconica, una storia di amori fugaci e ricordi indelebili, che attraversa il peso del tempo che passa e dell’amore che cambia. CAMISA canta l’idea di un ciclo inevitabile e continuo. Le bugie, come la marea, vanno e vengono, e con loro anche le speranze e le promesse che si sciolgono nel fluire del tempo.

“Il ritornello, “Marea Marea, mi attraversi e lentamente te ne vai”, esprime il senso di transitorietà che permea tutto il brano. La marea diventa metafora delle emozioni che vanno e vengono, lasciando dietro di sé una scia di nostalgia e desiderio. È una riflessione dolceamara su come gli amori e i momenti della vita fluiscono e rifluiscono, portando via con sé pezzi del cuore, ma con la promessa implicita di un ritorno.”

BIO

CAMISA è Alessandro Camisa, cantautore e imprenditore italiano. Cresciuto in provincia di Lecce, all’età di 9 anni inizia lo studio della chitarra classica presso il Conservatorio Tito Schipa.

Nel 2021 avvia il suo primo progetto musicale “DIMORE” rilasciando l’album “Bilancia” che si sviluppa tra le città di Firenze e Bologna, centri culturali che influenzano significativamente la sua formazione artistica.

Questo periodo di maturazione ha portato alla definizione di uno stile tutto personale, un sound in cui convergono diverse influenze, dal Rock degli anni ’80 al Cantautorato italiano, dalla New wave al Britpop.

Nel 2024 inizia un nuovo percorso artistico, firmandosi semplicemente CAMISA.