Marcus Miller in tour in Italia dal 15 al 30 luglio 2026

Marcus Miller, tra i più grandi innovatori del jazz contemporaneo e del basso elettrico, torna in Italia nell’estate 2026 con “We Want Miles!”, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita del leggendario trombettista.
Il legame artistico e umano tra Miller e Miles Davis è profondo: insieme hanno firmato album iconici come Tutu, Amandla e Siesta, opere che hanno ridefinito il linguaggio del jazz moderno.
Considerato uno dei musicisti più influenti degli ultimi cinquant’anni – due volte vincitore del Grammy, autore, produttore, polistrumentista – Marcus Miller guiderà una formazione eccezionale in cinque location italiane di straordinario valore storico e artistico.
UN’ALL-STAR BAND CHE HA SCRITTO LA STORIA DEL JAZZ
Per rendere omaggio a Miles Davis, Miller ha riunito alcuni dei suoi storici collaboratori:
Mike Stern – chitarra
Sei nomination ai Grammy, tra i massimi esponenti della chitarra jazz-fusion. Negli anni ’80 ha contribuito al rinnovamento elettrico di Miles Davis, diventando un punto di riferimento per generazioni di chitarristi.
Bill Evans – sax
Voce raffinata e innovativa del sax contemporaneo, membro della band di Miles nei primi anni ’80. Ha pubblicato oltre 25 album da leader e collaborato con leggende come Herbie Hancock e John McLaughlin.
Mino Cinelu – percussioni
Una delle figure più importanti nel mondo delle percussioni. Ha suonato con Miles Davis in alcuni dei suoi tour più vibranti degli anni ’80, e ha collaborato con Weather Report, Sting, Pat Metheny e molti protagonisti della world music.
Accanto a loro, tre talenti che da anni condividono con Marcus Miller tournée internazionali:
- Russell Gunn – tromba: trombettista visionario e nominato ai Grammy, tra le voci più originali della scena afroamericana contemporanea.
- Brett Williams – tastiere: noto per il suo linguaggio che intreccia jazz, gospel e R&B.
- Anwar Marshall – batteria: batterista di grande finezza e dinamismo, tra i protagonisti della nuova generazione jazz.
Ascolta dall’album We Want Miles il brano Jean Pierre
Informazioni
Le date italiane del concerto-tributo del progetto di Marcus Miller “WE WANT MILES” sono :
15 luglio 2026 ore 21:30 UDINE Piazzale Castello
20 luglio 2026 ore 21:00 ROMA Auditorium Parco della Musica – Cavea
21 luglio 2026 ore 21:30 LUCCA Piazza Napoleone
22 luglio 2026 ore 21:00 POMPEI Anfiteatro Scavi di Pompei
30 luglio 2026 ore 21:00 BARI FIERA DEL LEVANTE
Biglietti in vendita su ticketone e relativi punti vendita.