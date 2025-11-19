Marcus Miller in tour in Italia dal 15 al 30 luglio 2026

Marcus Miller, tra i più grandi innovatori del jazz contemporaneo e del basso elettrico, torna in Italia nell’estate 2026 con “We Want Miles!”, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita del leggendario trombettista.

Il legame artistico e umano tra Miller e Miles Davis è profondo: insieme hanno firmato album iconici come Tutu, Amandla e Siesta, opere che hanno ridefinito il linguaggio del jazz moderno.

Considerato uno dei musicisti più influenti degli ultimi cinquant’anni – due volte vincitore del Grammy, autore, produttore, polistrumentista – Marcus Miller guiderà una formazione eccezionale in cinque location italiane di straordinario valore storico e artistico.

UN’ALL-STAR BAND CHE HA SCRITTO LA STORIA DEL JAZZ

Per rendere omaggio a Miles Davis, Miller ha riunito alcuni dei suoi storici collaboratori:

Mike Stern – chitarra

Sei nomination ai Grammy, tra i massimi esponenti della chitarra jazz-fusion. Negli anni ’80 ha contribuito al rinnovamento elettrico di Miles Davis, diventando un punto di riferimento per generazioni di chitarristi.

Bill Evans – sax

Voce raffinata e innovativa del sax contemporaneo, membro della band di Miles nei primi anni ’80. Ha pubblicato oltre 25 album da leader e collaborato con leggende come Herbie Hancock e John McLaughlin.

Mino Cinelu – percussioni

Una delle figure più importanti nel mondo delle percussioni. Ha suonato con Miles Davis in alcuni dei suoi tour più vibranti degli anni ’80, e ha collaborato con Weather Report, Sting, Pat Metheny e molti protagonisti della world music.

Accanto a loro, tre talenti che da anni condividono con Marcus Miller tournée internazionali: