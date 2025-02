Marcus Miller il 16 luglio al Belvedere di San Leucio (Caserta) per la decima edizione del festival Un’Estate da Belvedere, unica data al sud Italia

MARCUS MILLER LIVE A CASERTA

Mercoledì 16 Luglio 2025

Belvedere di San Leucio – Caserta

Un’Estate da Belvedere – X Edizione

Una leggenda del jazz per la decima edizione di “Un’Estate da Belvedere 2025”! Il 16 luglio Marcus Miller si esibirà al Belvedere di San Leucio, nell’unico concerto al Sud Italia del suo tour estivo. Un evento imperdibile per tutti gli amanti del jazz e della fusion, prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, e con il patrocinio del Comune di Caserta.

Il tour italiano di Marcus Miller, prodotto da D’Alessandro e Galli, prevede quattro date esclusive: oltre a Caserta, l’artista si esibirà a Bologna, Umbria Jazz e Sanremo.

I biglietti per il concerto di Caserta saranno disponibili in prevendita dal 18 febbraio alle ore 12:00 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

MARCUS MILLER: UNA LEGGENDA DEL JAZZ E DELLA BLACK MUSIC

Bassista, polistrumentista, produttore e compositore, Marcus Miller è una delle figure più influenti della musica contemporanea. Nato a New York, è stato tra i protagonisti della svolta elettrica di Miles Davis negli anni ’80, sia come musicista che come arrangiatore. Virtuoso del basso elettrico, ha collaborato con alcune delle più grandi stelle della musica mondiale, tra cui Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana.

Le sue esibizioni dal vivo sono celebri per la loro intensità e il coinvolgimento del pubblico, con un repertorio che fonde magistralmente jazz, funk, soul e world music. Ogni concerto di Marcus Miller è un viaggio musicale in continua evoluzione, caratterizzato da improvvisazioni straordinarie e groove inconfondibili.

UN’ESTATE DA BELVEDERE 2025: UN FESTIVAL DI GRANDI NOMI

Il concerto di Marcus Miller si aggiunge al ricco cartellone di “Un’Estate da Belvedere 2025”, che anche quest’anno si svolgerà in due location d’eccezione, entrambe riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: il Belvedere di San Leucio e l’area antistante la Reggia di Caserta, che ospiterà eventi a settembre.

Artisti già annunciati:

Belvedere Session: Maurizio Battista (10 luglio), Anastacia (18 luglio), Diodato (20 luglio), Edoardo Leo (23 luglio)

Maurizio Battista (10 luglio), Anastacia (18 luglio), Diodato (20 luglio), Edoardo Leo (23 luglio) Reggia Session: Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre), Gianna Nannini (17 settembre)

Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre), Gianna Nannini (17 settembre) Main event fuori cartellone: Luciano Ligabue (6 settembre) con “La notte di certe notti”

