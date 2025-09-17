Marco Sacco e i blunk mefiX insieme per il nuovo brano “Neon”

C’è un momento in cui l’estate sembra non finire mai. Le luci al neon che illuminano le strade, il profumo di mare o di città di notte, le risate con gli amici che diventano ricordi destinati a restare. È proprio da queste sensazioni che nasce “Neon”, il nuovo brano dei blunk mefiX e Marco Sacco Markinodj, un inno alla leggerezza e alla libertà che solo le notti d’estate sanno regalare.

La canzone è nata in modo semplice e autentico, in cucina, tra chiacchiere e aneddoti sulle nottate passate. Da lì si è trasformata in musica, diventando un racconto collettivo che attraversa generazioni diverse ma parla la stessa lingua: quella delle emozioni. “Neon” racconta la gioia di sentirsi invincibili, il brivido dell’adrenalina, la magia di momenti che sembrano sospesi fuori dal tempo.

Sul piano musicale, il brano porta con sé tutta l’energia della house e della pop-dance, con un tocco EDM moderno che fa subito muovere. La cassa pulsa come un cuore che batte forte, i synth colorano l’atmosfera di sfumature brillanti e la voce di Kyara si fa limpida e diretta, accompagnata dalla produzione raffinata di Luke MefiX e Marco Sacco Markinodj. Il risultato è una canzone che ti prende per mano e ti fa rivivere la bellezza di quelle notti che sembrano non finire mai.

“Neon” è già in anteprima radiofonica e dal 12 settembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali: una colonna sonora perfetta per chi non vuole smettere di sognare sotto le luci dell’estate.

Chi sono i blunk mefiX e Marco Sacco Markino dj?

I blunk mefiX (pronuncia blanc mefix) sono un duo house/EDM/pop-dance originario di Chivasso, in provincia di Torino, formato dai fratelli Chiara e Luca Femia.

Il progetto nasce nel 2022 da un’idea del DJ e producer torinese Marco Sacco Markino dj, che proprio quell’anno inizia a collaborare con i due fratelli dando forma al loro stile unico, fatto di energia elettronica e melodie pop capaci di arrivare dritte al cuore.

Chiara (classe 2002) in arte Kyara coltiva la passione per il canto fin da bambina, passando dalle sigle dei cartoni fino allo studio professionale presso l’Accademia Musica Moderna di Torino. La sua voce fresca e versatile è diventata il marchio di fabbrica del duo.

Luca (classe 1998), in arte Luke MefiX, cresce con la batteria come strumento principale, per poi diplomarsi anch’egli all’Accademia Musica Moderna. Oltre a essere musicista, si dedica all’audio engineering e alla produzione discografica, dando al progetto una forte identità sonora.

Le influenze dei blunk mefiX spaziano tra pop, dance, EDM e house, ma trovano la loro sintesi perfetta in una dance moderna e coinvolgente, che porta il pubblico in un viaggio fatto di libertà, adrenalina e leggerezza.

Marco Sacco Markinodj è un DJ e producer torinese che ha iniziato la sua carriera a metà anni ’90 firmando produzioni dance per etichette nazionali e internazionali. Con il tempo ha ampliato il proprio stile, spaziando tra chill out, pop, rap e musica italiana. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri, costruendo un’identità sonora versatile e riconoscibile.

