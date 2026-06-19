Marco Pessimo pubblica “Radical Shit”, il nuovo disco tra nobiltà di strada, realtà e visione urban

Radical Shit è il nuovo album di Marco Pessimo, fuori per Mad Soul Legacy e interamente prodotto da Cabecao Prod. Un progetto che unisce attitudine street, riflessioni personali e immagini di quotidianità trasformate in veri esercizi di stile, mantenendo sempre uno sguardo lucido sulla realtà della periferia e sulle contraddizioni del presente.

Il disco nasce come una raccolta di estratti di vita reale: sofferenza, umiltà, orgoglio, filosofia di strada e quella “spocchia” consapevole di chi ha attraversato certe esperienze e ormai riesce a guardarle con distacco e maturità. Marco Pessimo costruisce così un racconto diretto, senza personaggi o maschere, mantenendo una forte nobiltà di strada che non ha bisogno di ostentazione per essere riconosciuta.

All’interno di Radical Shit trova spazio anche una critica chiara verso chi prova a imitare certi contesti per moda o fascinazione estetica. Un confine netto tra vita vera e immaginario costruito, tra chi arriva realmente dalla periferia e chi invece ne indossa soltanto l’estetica. Marco Pessimo affronta questo tema con ironia, poesia e criterio, senza moralismi ma con la lucidità di chi certe dinamiche le riconosce immediatamente.

East Coast attitude, sample e immagini di periferia

Dal punto di vista sonoro, Radical Shit affonda le proprie radici nell’immaginario East Coast: sample, boom bap, grande spazio lasciato alla voce e al messaggio, atmosfere urban e scenari di periferia che accompagnano tutto il disco. Le produzioni di Cabecao Prod. costruiscono un sound essenziale ma estremamente riconoscibile, dove ogni beat lascia respirare le barre e l’identità dell’artista.

Il risultato è un album intenso ma scorrevole, capace di alternare peso lirico e leggerezza d’ascolto senza perdere autenticità. Un progetto che continua il percorso artistico costruito negli anni tra Milano e Bali, mantenendo forte il legame tra Marco Pessimo e Cabecao Prod.

Ad anticipare l’uscita del disco sono stati i singoli “Senza Pensieri” e “Passamontagna”, due tracce che rappresentano perfettamente le diverse sfumature del progetto e il suo equilibrio tra strada, esperienza e consapevolezza.

All’interno dell’album saranno presenti featuring con Tuer, Kiral Bastard Soul e Nasty G, tre collaborazioni che rafforzano ulteriormente il carattere underground e internazionale del disco.

Una cover minimale per raccontare il concetto di “Radical Shit”

Anche la copertina di Radical Shit segue la stessa filosofia del progetto: sfondo bianco e una bottiglia di profumo blu al centro dell’immagine. Un artwork essenziale ma fortemente simbolico.

Il bianco rappresenta il neutro, “un foglio ancora da scrivere”, mentre la bottiglia blu contiene metaforicamente “sangue nobile”. Un concetto che Marco Pessimo collega alla vera nobiltà di strada: qualcosa che può appartenere ai ricchi, ai poveri o ai decadenti, ma che non dovrebbe mai essere ostentato.

Come un profumo estremamente costoso, anche la vera autenticità non ha bisogno di eccessi. Basta poco per lasciare una scia più forte di qualsiasi prodotto costruito in serie. Ed è esattamente questa l’anima di Radical Shit: lasciare il segno senza bisogno di urlare.