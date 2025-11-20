Marco Pasinetti Trio: il 27 novembre si presenta “Just Give Me a Minute”, il nuovo disco

Da giovedì 27 novembre 2025, disponibile questo nuovo disco in digitale e in copia fisica e, nello stesso giorno, alle 21:30, si terrà la presentazione ufficiale con un concerto al Druso di Ranica (provincia di Bergamo)

Dato alle stampe dall’etichetta indipendente Wow Records, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico da giovedì 27 novembre, Just Give Me a Minute è la nuova realizzazione discografica di Marco Pasinetti Trio, formazione diretta dal brillante chitarrista jazz e compositore affiancato in questo album da valenti partner di note come Giuliano Dalbosco (contrabbasso e basso) e Davide Bussoleni (batteria). Un disco, questo, che esce dopo Sorry We Missed You, sempre pubblicato da Wow Records.

Il CD consta di dieci brani in totale, sette autografati da Pasinetti e uno da Bussoleni, per poi completare la tracklist con Dammi Solo un Minuto (Valerio Negrini–Roby Facchinetti) e Lo Zio Matto (Nino Rota). L’album nasce dalla fisiologica esigenza di Marco Pasinetti e del suo trio di creare una sapida miscellanea improntata sulla tradizione jazzistica, sul rock e sul concetto di improvvisazione libera. Un disco dal mood intimistico, dalle atmosfere coloristiche, intriso di quel senso melodico che per il gruppo guidato dal chitarrista rappresenta una sorta di stella polare. Il tutto nel segno di un interplay particolarmente caratterizzante.

Il leader del trio racconta la gestazione e descrive i tratti distintivi di “Just Give Me a Minute”: «Questo album rappresenta per noi un nuovo capitolo. Abbiamo voluto esplorare atmosfere più sospese e narrative, senza mai dimenticare l’energia e l’improvvisazione che sono il cuore della nostra musica. Ogni brano racconta una storia, un’immagine, un momento. È un lavoro molto personale, che suoniamo con grande sincerità».

Un CD prezioso, “Just Give Me a Minute”, da ascoltare live giovedì 27 novembre, alle 21:30, al Druso (Ranica, provincia di Bergamo), uno fra i club più prestigiosi di tutta la Lombardia. Un’imperdibile occasione per cogliere dal vivo tutte le ricche sfumature di un album che, senza dubbio, merita di essere preso in grande considerazione.

Biografia Marco Pasinetti

Chitarrista dal playing arioso, dal fraseggio sopraffino, dal suono etereo, capace di cesellare intarsi armonici di ottima fattura, nonché compositore ispirato da un profondo senso estetico, Marco Pasinetti è un fulgido talento che fa della poliedricità stilistica una fra le sue peculiarità più importanti. Brillante nello spaziare con naturalezza dal rock al blues, dal jazz fino ad arrivare alle varie contaminazioni jazzistiche, il chitarrista bergamasco collabora stabilmente con jazzisti di blasone nazionale e internazionale come Tino Tracanna, Guido Bombardieri, Andrea Andreoli e moltissimi altri ancora. Attualmente è attivo nei progetti Palomar, Marco Pasinetti Trio, Nicholas Lecchi Quintet, Self Portrait in Two Colors, Blueside, Sorgente, Siphonoforo, Jueves Tarde Guitar Sextet e Primate. Invece, per quanto concerne l’aspetto discografico, Just Give Me a Minute è successivo a Sorry We Missed You.

