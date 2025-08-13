Marco Falco tra reggae, denuncia e coerenza: il nuovo singolo è “Revolution”

Immagina una scintilla che si accende nel silenzio, lontana dal clamore delle piazze e dal rumore delle bombe. Una voce solitaria ma potente, che rompe il conformismo e si fa manifesto di coscienza, non di ideologia. È da questa visione intima e ribelle che nasce “Revolution”, il nuovo brano di Marco Falco, in uscita l’8 agosto.

Ma attenzione: non la troverete su Spotify. Una scelta etica e netta quella dell’autore, che rifiuta di sostenere una piattaforma che destina parte dei suoi profitti al finanziamento bellico. Una piccola rivoluzione già nella forma, prima ancora che nel contenuto.

“Revolution” è una dichiarazione d’intenti: la vera battaglia non si combatte con le armi, ma con la mente e con il cuore. Marco Falco ci invita a pensare con la nostra testa, a mettere in discussione le narrative dominanti, che si tratti di informazione, religione o politica. Non c’è partito o schieramento che tenga: tutto ciò che crea divisione va smascherato. Perché la vera rivoluzione è personale, interiore, quotidiana.

Nel brano, la realtà viene mostrata per quella che è – senza filtri né favole: nessuno verrà a salvarci, la salvezza può nascere solo da una presa di coscienza individuale, da un cambiamento che parte dal basso, da ognuno di noi.

Musicalmente, “Revolution” è intenso, essenziale, diretto come un pugno in faccia. La voce di Marco Falco arriva dritta, senza fronzoli, e accompagna un reggae tosto e deciso, costruito su chitarre robuste, una ritmica incalzante e una linea vocale carica di urgenza. L’atmosfera è volutamente spoglia, quasi ruvida, ma proprio per questo autentica e credibile.

La produzione evita effetti spettacolari per lasciare spazio al messaggio, che è il vero protagonista. Non si cerca la hit, ma la testimonianza. Un grido lucido e coerente, contro un sistema che pretende di pensare al nostro posto.

“Revolution” non è solo una canzone ma anche un gesto artistico e politico, un invito alla consapevolezza, alla responsabilità e alla coerenza. Marco Falco non urla: parla chiaro. E questo basta a smuovere coscienze.

Dall’8 agosto, “Revolution” sarà disponibile – ma non su Spotify. Perché la coerenza non si compra e la rivoluzione, quella vera, inizia dentro di noi.

BIOGRAFIA

Chitarrista fin da bambino, Marco comincia a studiare chitarra classica a 8 anni, grazie al padre che per primo ne intuisce la vocazione. Dopo una pausa, torna a studiare con passione chitarra contemporanea per cinque anni, avvicinandosi poi anche al canto moderno. È negli anni ’90 che nascono le sue prime canzoni – Vento Tropicale, Uomini come noi, Mr Who – che lo portano a esibirsi nei concorsi musicali dell’epoca. Alcuni di quei brani verranno riarrangiati e pubblicati anni dopo, tra il 2017 e il 2021.

Nel 2005 prende una decisione coraggiosa: abbandona il posto fisso e sceglie la musica come professione, lavorando nel settore turistico e alberghiero come musicista d’intrattenimento – voce e chitarra – sulle coste italiane e non solo.

Oggi, senza rincorrere il successo a tutti i costi, Marco Falco torna come cantautore per puro amore della musica.

Il successo, dice, “è aver trasformato una passione in un lavoro”.

