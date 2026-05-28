Marco Della Gatta e la costruzione di un linguaggio musicale personale

Dal punto di vista tecnico, “Tu non conosci il Sud” è un lavoro estremamente coerente. La scrittura pianistica di Marco Della Gatta si muove tra jazz cameristico e suggestioni contemporanee, con un uso molto consapevole dello spazio e della dinamica. Il disco non è costruito per accumulo, ma per sottrazione. Questo si sente soprattutto in brani come “Fatto lampo”, dove il sax accompagna il testo senza mai sovrastarlo, lasciando emergere immagini come “può darsi che tu, fatto lampo, precipiti nella mia vita?” con una naturalezza quasi disarmante. Interessante anche il lavoro sulla voce, che non cerca mai una centralità tradizionale. È uno strumento tra gli strumenti, coerente con l’idea di fusione tra parola e suono. In alcuni passaggi, però, questa scelta porta a una certa uniformità dinamica. La gamma espressiva resta contenuta, e questo può rendere l’ascolto meno vario nel lungo periodo. È un limite relativo, ma presente. Il dialogo tra pianoforte, contrabbasso e fiati è comunque uno dei punti di forza principali. Non c’è mai sovrapposizione inutile, tutto è calibrato con precisione.