Marco Catch presenta l’ep indie SILENZIO LUCIDO

Marco Catch nasce nel 1983 in Puglia, cantante e compositore in attività dagli anni 2000. Dopo diverse collaborazioni, diventa voce della rock band “Borderline” tra il 2010 e il 2015, con cui realizza l’EP “Correnti Instabili” e ha l’opportunità di suonare su numerosi palchi di livello nazionale come l’Alcatraz di Milano ed il Forum di Assago, raccogliendo diversi premi tra cui “Band of the Year Milano 2012“, “Rock Targato Italia Liguria 2013“.

Nel 2023 avvia la sua attività da solista segnando una variazione repentina di genere e pubblicando – nel Gennaio 2024 – l’EP indie “SILENZIO LUCIDO“. Interamente scritto e prodotto in via indipendente da Marco Catch. Registrazioni voci/chitarre, Mix e Mastering presso “Marte Recording Studio di Milano“.



ASCOLTA SILENZIO LUCIDO

https://songwhip.com/marcocatch/silenzio-lucido