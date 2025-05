Marche Manouche: III edizione il 21 agosto al Parco Wojtyla di San Benedetto del Tronto

Marche Manouche è un progetto innovativo che porta il Festival del Gipsy Jazz sulla Riviera, con l’obiettivo di offrire a un vasto pubblico l’esperienza unica dell’ascolto di questo genere musicale, sempre più apprezzato anche al di fuori della cerchia degli esperti.

Il festival nasce da un’idea della giovane chitarrista sambenedettese Sonia Infriccioli e si realizza grazie al patrocinio e al sostegno dell’amministrazione comunale, in particolare dell’Assessora al Turismo, Sport e Politiche Giovanili, Cinzia Campanelli.

Per la sua terza edizione, il Festival ospiterà mercoledì 21 agosto uno dei massimi esponenti del Gipsy Jazz contemporaneo: Adrien Moignard, accompagnato dal suo storico trio con Mathieu Chatelain alla chitarra ritmica e William Brunard al contrabbasso. Trio francese di fama internazionale, vanta più di vent’anni di attività sui palchi dei festival più prestigiosi, tra cui Samois-sur-Seine, Les Nuits de la Guitare à Patrimonio, Pennabilli Django Festival e molti altri.



Adrien Moignard, chitarrista solista del gruppo, è considerato una vera icona del Manouche contemporaneo. Reduce dalla sua recente esibizione all’Umbria Jazz del 12 luglio 2024, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Stochelo Rosenberg, Biréli Lagrène, Angelo Debarre, Cyrille Aimée, Rocky Gresset e molti altri. Nonostante non abbia ancora compiuto quarant’anni, ha già registrato oltre 15 dischi, tutti diversi per stile e formazione, imponendosi con un linguaggio musicale personale e ispirante per le nuove generazioni di musicisti.

Il Jazz Manouche è capace di emozionare chiunque, anche chi si avvicina per la prima volta a questo genere, grazie alla sua versatilità e alla ricchezza delle sue sonorità gipsy. Il Festival Marche Manouche vuole essere un’occasione per condividere questa meravigliosa avventura musicale con il pubblico più ampio possibile, regalando momenti di autentica bellezza attraverso armonie originali e coinvolgenti.

Informazioni sull’evento:

mercoledì 21 agosto 2024, ore 21:30,

Parco Karol Wojtyla – San Benedetto del Tronto

Ingresso gratuito