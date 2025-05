“Manifesti” è il nuovo singolo di G.EM

É disponibile da giovedì 1 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali (fuori per Brutture Moderne e in distribuzione Believe) il nuovo singolo di g.em, l’alter ego musicale di Giorgia Macrelli. Il brano – realizzato in collaborazione con OASI (team di produzione e registrazione musicale composto da Andrea Scardovi e Francesco Cinque) – è un nuovo capitolo che si aggiunge alla sua personale autobiografia musicale, è un nuovo capitolo dal titolo “Manifesti“, che porta con sè tutta la carica emotiva di un’anima itinerante che cerca di vivere senza affanno.

g.em, cantautrice ed eclettica musicista, attiva dal 2017, è un’artista capace di trasformare ogni strada e ogni palco in un luogo d’incontro autentico tra musica e poesia. Con la sua voce delicata e gli strumenti che l’accompagnano – pianoforte, ukulele, chitarra… – racconta storie che parlano di fragilità e forza, di radici e di viaggi. La sua arte nasce quindi in movimento e viene influenzata dai luoghi, la Colombia in questo caso, e si nutre di incontri, seguendo il ritmo delle stagioni e dei luoghi che attraversa.

“Un’abitudine che ho da quando sono piccola è cercare i manifesti e i poster sui muri di ogni città in cui sono. Che sia la mia, una città in cui mi trovo per qualche giorno o in cui non capisco una parola della lingua che ascolto per la strada. Non importa, io guardo i manifesti e vedo i disegni, i pensieri e le cose che fanno le persone in quel luogo. Sono scrigni di vita quotidiana in cui piano piano trovo anche la mia, di vita. Mi interroga, ci parlo un po’, non ci capiamo subito; poi tutto si schiude, arrivano i luoghi del mio manifesto, quello della musica. Del non lasciarsi prendere da un movimento che non ci appartiene, del chiedersi più spesso perché. Manifesti diventa un mantra che mi riporta ad un viaggio in Colombia, alla grazia del vivere sin afan, senza affanno, ai bambini che corrono una corsa buona, libera e generosa e lanciano coriandoli. Se ci pensi, anche quelli sono piccoli manifesti di una grande gioia.”

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/manifesti

BIO:

g.em è il progetto di Giorgia Macrelli, cantautrice romagnola classe 1996. Dopo aver girato tra Stati Uniti, Spagna, Danimarca e Germania per studiare lingue e giornalismo e aver fatto esperienze musicali sia in solo che in gruppo, in strada, festival e baretti, torna in Italia e lavora al materiale raccolto e sviluppato grazie agli incontri con buskers e musicisti

Ha aperto concerti per artisti come Tamino, Bianco e Pier Cortese, e nel 2023 ha preso parte alla residenza artistica Trasporti Eccezionali al Teatro Petrella (FC) collaborando con la cantautrice Erica Mou, confermando una sensibilità musicale in continua trasformazione. Dopo quattro singoli acustici registrati insieme al produttore e chitarrista Francesco Cinque, nel novembre 2020 esce “Notturno“, brano in cui arrivano nuove sonorità scritto in collaborazione con Lorenzo Ghetti, cantautore dei Sudestrada. Da lì la ricerca di un suono che evolve con il passare delle stagioni, l’incontro con Brutture Moderne, la rinnovata collaborazione con Cinque e il lavoro di produzione dell’EP in uscita in autunno 2025, anticipato dal singolo “Manifesti“.

https://www.instagram.com/g.emgem/