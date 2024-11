“Mangio sano maxi single” è il nuovo singolo di Pepp1

Torna PEPP1 (si legge Peppuàn) dopo la pubblicazione dell’EP “Giardini Pubici” (Hukapan Records). È disponibile infatti da mercoledì 20 novembre 2024 per Hukapan il “Mangio Sano Maxi Single”, da lui definito un bignami appiccicaticcio dell’amore impetuoso. Il maxi single contiene tre tracce: una canzoncina d’affetto (“Mangio Sano”, l’inedito), una versione live di un brano del ’35 ritrovato casualmente a Porta Venezia (“La Mia Sposa Bambina live at Alari Park Studios”) e un’ode al cibo spalmato sul corpo eseguita dal vivo (“Cotto live at Cicada”).

In particolare “Mangio Sano“, il brano inedito che dà il titolo a questa nuova opera musicale, racconta di un personaggio che, spinto dalle pressanti lamentele della sua compagna, decide di stravolgere il proprio disastroso regime alimentare per cambiare il gusto dell’amore.

“Mangio Sano Maxi Single” sarà presentato dal vivo @ Detune (Milano)

sabato 30 novembre dalle 21.00 in un concerto esplosivo.

SCOPRI “MANGIO SANO MAXI SINGLE”:

https://bfan.link/mangio-sano-maxi-single

Mix: Jack Zorzi

Master: Carlo Madaghiele

Registrato presso Alari Park Studios (tracce 1 e 2) dagli studenti del CPM coordinati da Taketo Gohara e presso Cicada (traccia 3) da Fabio Maffoni

Cover-artwork: Raffaella Petraccaro

BIO:

Pepp1 (pron. Peppuàn) nasce nel 1996, anno ricordato un po’ da tutti per gli sviluppi cruciali della diatriba Oasis-Blur e per il telegatto alla serie “Il Maresciallo Rocca”. All’età di tre anni si appropria di una decina di 45 giri ed assimila spiritualmente il brano “Donna Felicità” de I Nuovi Angeli facendone un mantra personale. Nel 2016 si trasferisce a Milano, dove si diploma in Basso Elettrico Jazz presso il Conservatorio Verdi.

Le sue canzoncine uniscono la passione per le sonorità del rock britannico all’affetto casto nei confronti della lingua italiana. Il risultato è puro Creepy Rock: gli argomenti trattati spaziano infatti da vicende di voyeurismo appassionato al desiderio di morire per indigestione di Big Mac, passando per love stories culminate su un binario ferroviario.

Nel 2022 pubblica il suo disco d’esordio “È Polpa Mia” per l’etichetta Hukapan di Elio e le Storie Tese. Tale LP dal retrogusto seminale è stato registrato insieme al complesso de Le Api al Sugo negli studi della band milanese.

A maggio 2023 pubblica il suo primo 45 giri digitale dal titolo “Bambolona/Lobi” (Hukapan Records). A maggio 2024 pubblica l’EP “Giardini Pubici” (Hukapan Records). Nello stesso mese apre il Concertozzo di Elio e le Storie Tese presso l’U-Power Stadium di Monza.

https://www.instagram.com/pepp1_lagrutta/