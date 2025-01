Mamo’s Gang, “YASSA”: il secondo singolo inedito

Dal 17 gennaio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store “YASSA”, il nuovo singolo di MAMO’S GANG, la formazione composta da Gabbo, Squarta e Massimo Moriconi.

il trio composto da Gabbo, Squarta e Massimo Moriconi torna con un nuovo brano che incarna la perfetta fusione tra jazz e hip hop, offrendo un’esperienza musicale ricca di innovazione e sperimentazione. “Yassa” è il risultato di uno studio musicale completo, dove varie culture musicali si intrecciano proponendo una forte diversità di approcci generando un equilibrio armonico. Il sound generale del brano è un’incalzante quadro musicale in cui fusione e tradizione si fondono per creare qualcosa di unico ed innovativo.

Spiegano gli artisti a proposito del nuovo brano: “Ogni sessione in studio è stata un viaggio. Non c’erano spartiti fissi: Massimo improvvisava, il Gabbo rispondeva e Squarta costruiva loop e layer in tempo reale. Le diverse personalità, spesso hanno portato a soluzioni geniali, come passaggi in cui il beat sembra cedere completamente per lasciare spazio a un assolo, o armonie che si spostano improvvisamente in territori inesplorati. Il risultato è un brano che non appartiene a nessun genere specifico, ma che riflette il meglio di tre mondi diversi: la precisione cruda del rap, la profondità armonica del jazz e il groove inesorabile del funk”.

Biografia

MaMo’S Gang nasce dalla fusione tra Jazz e Rap. Gabbo, che proviene da studi anche appartenenti al mondo del Jazz e che da circa 20 anni produce rap ai massimi livelli, ha dato l’input per la nascita di questo progetto unendosi ad altri due pesi massimi di questi due mondi. I due nomi in questione sono quello di Squarta, storico membro dei Cor Veleno, e Massimo Moriconi leggenda vivente del Jazz.

L’unione di questi tre artisti ha dato vita a un sound unico, in grado di raccogliere l’esperienza delle due tradizioni musicali, proiettandole verso qualcosa di innovativo in grado di guardare al futuro.

“Yassa” è il nuovo singolo di MaMo’s Gang disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 17 gennaio 2025.

Spotify