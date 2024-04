MALVAX

Il primo album “IL VIAGGIO NON MI PESA” dal 5 aprile su tutte le piattaforme digitali

Il Viaggio Non Mi Pesa (Piuma Dischi/The Orchard) è il primo album dei Malvax, in uscita venerdì 5 aprile, che racchiude 10 canzoni diverse tra di loro, ma con un unico scopo: la gavetta.

Quella faticosa, lunga, che sembra non avere mai fine, ma che ha anche il potere di consolidarti nel tempo. I MALVAX, attraverso un percorso visivo, raccontano il viaggio della “gavetta musicale” fatto di ostacoli che devono essere superati, un furgone pieno di strumenti, concerti in ogni dove e una vita privata praticamente nulla. L’obiettivo ultimo è solamente uno: un palco dove potersi esibire.

Un nuovo progetto quindi per la band modenese che delle salopette ha fatto un marchio distintivo.

L’idea della salopette nasce da un riferimento a un video dei Foo Fighters degli anni 90, video in cui le alcune persone comuni, per affrontare dei problemi quotidiani, prendevano una pastiglia con il nome dei Foo e la band arrivava vestita con le tute da lavoratori a risolvere i loro problemi. I Malvax pensando alle proprie canzoni come una sorta di farmaco, volevano replicare questo concetto.

Indossare le salopette è un po’ come “entrare in scena”, in una perfetta via di mezzo tra un operatore (dello spettacolo) e dei cosplayer di Super Mario!

I Malvax sono Lorenzo Morandi (voce e chitarra acustica), Francesco Ferrari (piano e synth), Giacomo Corsini (batteria) e Jurij Cirone (basso). I Malvax nascono nel 2014 a Pavullo nel Frignano, nell’appennino modenese. Nel 2016 iniziano a produrre canzoni inedite, che li porteranno negli anni successivi ad inserirsi nel panorama musicale italiano. Tra le esperienze più importanti figurano la vittoria del contest “ROAD THE MAIN STAGE” by Firestone & RADIO ITALIA nel 2019 che ha permesso loro di esibirsi in Piazza Duomo a Milano in apertura a svariati artisti, LA VITTORIA DEL BOLOGNA MUSICA D’AUTORE (BMA) nel 2019, la selezione per tre anni consecutivi, 2020, 2021 e 2022 alle audizioni del Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte e il posizionamento, nel 2022, TRA I QUATTRO VINCITORI ASSOLUTI DI MUSICULTURA. Nel 2023 l’uscita del primo ep disco-teca con il singolo Semafori Rossi che permette ai Malvax di arrivare in finale al PREMIO LUNEZIA aggiudicandosi così il “PREMIO LUNEZIA NEW MOOD” e il “PREMIO RADIO BRUNO” con la conseguente rotazione del brano su Rai Isoradio e Radio Bruno.

AD OTTOBRE 2023 I MALVAX VINCONO LA 14ESIMA EDIZIONE DI MUSIC FOR CHANGE aggiudicandosi il premio Nuovo Imaie.

I Malvax presenteranno “Il viaggio non mi pesa” nelle seguenti date:

4 aprile: Milano Arci Bellezza

5 aprile: Recanati Arci Bellezza

6 aprile: Livorno The Cage

12 aprile: Roma CHarlestone Club

13 aprile: Napoli Mamamu

19 aprile: Torino Spazio211

11 maggio: Formigine Formigine Party Village

24 maggio: Bologna Montagnola Republic

https://www.instagram.com/malvax_laband/

http://vm.tiktok.com/Vb6pUN

https://open.spotify.com/artist/5rxTrWSZXwqJbhwXpR8886

https://t.me/joinchat/RTNhEKEoGgK2jsWP