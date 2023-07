MALUMA | L’Arena Flegrea esplode per l’evento Brutal

Da Ibiza a Napoli, successo per il festival Brutal con la superstar colombiana Maluma. Domenica 16 luglio in un’Arena Flegrea completamente sold out è andato in scena, per la prima volta in Italia, il format che ha spopolato in questi anni sull’isola spagnola. Organizzato da Lurova music, media partner Radio Kiss Kiss, l’esclusivo party ha proposto un cast d’eccezione con il meglio della scena latin e urban internazionale: su tutti la superstar colombiana, ma anche Baby K, Fred De Palma e Chimbala.

Fin dalle prime ore del pomeriggio di domenica l’arena della Mostra d’Oltremare di Napoli è stata invasa da migliaia di giovani provenienti da ogni parte della Campania per assistere al concerto di Maluma che ha infiammato la platea con le sue hit. Prima di lui sul palco si sono alternati diversi dj e concerti live che hanno trasformato Napoli in una sorta di dancefloor tropicale. Una grande feste che ha radunato 6mila spettatori di ogni età che hanno ballato, cantato e gioito per ore nonostante il caldo

Juan Luis Londoño Arias (questo il vero nome di Maluma) è un cantautore e personaggio televisivo originario di Medellin. È l’artista maschile latino-americano più seguito sui social media, con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 62 milioni di follower su Instagram. Vincitore di un Latin Grammy, ha venduto in tutto il mondo oltre 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno dei nomi di punta della musica latino-americana, reggaeton e urban. È l’artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al 1° e al 2° posto nella classifica Latin Airplay di Billboard, che l’ha visto conquistare il vertice 21 volte. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di uno YouTube Diamond Play Button Award.

Numerose le collaborazioni di Maluma al fianco di star della musica mondiale. Con Madonna ha creato il suo hit mondiale “Medellin”, con la cantante e attrice Jennifer Lopez ha duettato in “Lonely” e “Pa’ Ti” e insieme hanno recitato nel film “Marry Me”. I Black Eyed Peas hanno composto con lui “Feel the Beat”. The Weeknd ha duettato con Maluma nel remix del reguetón “Hawai” e anche Ricky Martin, Yandel e Shakira hanno condiviso il microfono con lui.

Il concerto napoletano, terza e ultima tappa italiana (le altre due a Catania e Roma) ha chiuso il tour europeo dell’artista di Medellin, in attesa dei prossimi live del tour che approda adesso negli Stati Uniti. Prima tappa in California il 31 agosto a Sacramento.

A seguire le coinvolgenti foto di Titti Fabozzi.