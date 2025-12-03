MaleDicto resi noti Cover e Tracklist del debut album “Rising”

In attesa della pubblicazione dell’album di debutto dal titolo “Rising”, la band dei MaleDicto rende nota la Cover e la tracklist del progetto. La pubblicazione è prevista per i primi mesi del 2026, anticipata da un nuovo singolo in uscita ad anno nuovo per Ghost Record
“RISING” parla di emozioni e stati d’animo introspettivi veri e crudi, che ci accomunano e che ci hanno avvicinato sia musicalmente che personalmente. Esperienze di vita che hanno contribuito fortemente alla nascita dei MaleDicto.
Le nove tracce di “RISING” affrontano temi come : sofferenza, delusione, tradimento ,senso di smarrimento e di sconfitta ma anche amore estremo, desiderio di rivalsa, di rialzarsi di non mollare mai.
Track List:
01 Kaos Under Skin
02 Pulse
03 Bad
04 Possession
05 MaleDicto
06 Black Moon
07 Shine in Darkness
08 Stab
09 Terrible Dream
I Male Dicto si formano a Biella nel marzo 2024 dalla volontà dei vari membri, che vantano una lunga esperienza in diversi generi musicali, di creare un progetto decisamente solido, originale e professionale.
Iniziando a scrivere i primi brani, emerge subito una grande alchimia sia personale che artistica e, di conseguenza, si delineano l’impronta e il sound della band.
La musica dei MaleDicto è una fusione tra hard rock e metal, le sonorità melodiche si fondono perfettamente con quelle più potenti generando un mix assolutamente esplosivo e originale.
La band sta attualmente ultimando la stesura della lineup e prevede di supportare il maggior numero possibile di concerti nel 2025 proprio per promuoversi al meglio, registrando anche alcuni singoli che usciranno a supporto della promozione.
A pochi mesi dalla loro nascita, i MaleDicto hanno firmato un importante accordo con la Ghost Record Label, che si occuperà del percorso promozionale della band che porterà poi all’uscita del loro primo full length.