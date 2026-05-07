Male Dicto, aggiunte nuove date al “Rising” Mini-Tour

Si aggiungono nuove date al Mini-tour di presentazione dell’Ep di debutto dei Male Dicto dal titolo “Rising” pubblicato per Ghost Record. L’Ep è disponibile in digitale nei principali digital stores e in formato fisico.

Questo il calendario aggiornato

– 22 Marzo – Ermitage Bistrò – Camporcher – (AO)

– 28 Marzo – Vicolo Schilke – Vercelli – (VC)

– 18 Aprile RELEASE PARTY – Balmetto dal Farinel – Borgofranco d’Ivrea – (TO)

– 29 Maggio – Motorbrulè Gattolupo – Castelletto Cervo – (BI)

– 28 Giugno – Bierfall – Gressoney St.Jean – (AO) – NEW

– 11 luglio – Rotarius pub – Albiano d’Ivrea – TO – NEW

– 18 Luglio – Birrificio Alba Live Beer Fest – Alba – (CN)

– 08 Agosto – Container – loc. Staffal Gressoney La Trinitè – (AO) – NEW

– 02 Ottobre – Il Capolinea – Ciriè – (TO)

I Male Dicto si sono formati a Biella nel marzo 2024 dalla volontà dei vari membri, che vantano una vasta esperienza in diversi generi musicali, di creare un progetto decisamente solido, originale e professionale.

Iniziando a scrivere i primi brani, emerge immediatamente una grande alchimia, sia personale che artistica, che delinea l’impronta e il sound della band.

La musica dei Male Dicto è una fusione tra hard rock e metal: le melodie si fondono perfettamente con le sonorità più potenti, generando un mix assolutamente esplosivo e originale.

La band sta attualmente ultimando la formazione e prevede di supportare il maggior numero possibile di concerti nel 2025, proprio per promuoversi al meglio, registrando anche alcuni singoli che verranno pubblicati a supporto della promozione.

Pochi mesi dopo la loro nascita, Male Dicto hanno firmato un importante accordo con la Ghost Record Label, che si occuperà del percorso promozionale della band, che porterà poi alla pubblicazione del loro primo album completo.