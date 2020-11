Make Up Your Mind, quando la musica incontra la filosofia

Il 2020 è senza dubbio un anno strano, tremendo e nefasto. Ma come si sa, le difficoltà temprano lo spirito e alimentano la creatività ed il progetto Make Up Your Mind del chitarrista Simone Marsilio ne è un chiaro esempio.

Registrato durante il primo lockdown da un musicista ispirato e padrone dei propri mezzi espressivi, No Need To Travel, questo il nome dell’album, uscirà il prossimo 15 gennaio per Volcano Records & Promotion. Un lavoro dove la chitarra di Simone Marsilio è la protagonista assoluta impegnata a delineare un universo sonoro che vuole evocare qualcosa che va ben oltre la musica. Far riflettere e permetterci di viaggiare con la mente anche senza poterci muovere da casa, tema quanto mai attuale in tempi di pandemia, è il manifesto programmatico del mastermind Simone Marsilio, giovane musicista con la passione per la filosofia, due nature coltivate con un percorso di formazione nel quale il diploma in conservatorio a Novara si completa con una laurea magistrale in Filosofia del Mondo Contemporaneo. Un disco evocativo e sognante del quale nelle prossime settimane Volcano Records promette nuove anticipazioni.

Intanto ecco tracklist e copertina di No Need To Travel.

No Need To Travel Le Décadence Rock Ma Heavier Essence Of Music Hipsterism She (The Reason)

