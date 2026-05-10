Maison Musiq e la bellezza della distanza

Se cercate il virtuosismo fine a se stesso, siete nel posto sbagliato. I Maison Musiq con “U Can Count On Me” ci insegnano invece il valore del “meno è meglio”. Il groove della traccia è una pulsazione costante, quasi ipnotica, che richiama le atmosfere del modern soul internazionale senza però perdere quel calore tutto italiano nella cura della melodia. Si percepisce una ricerca sonora che guarda a giganti del genere, ma con una freschezza produttiva che rende i Maison Musiq una delle realtà più interessanti del panorama attuale. La gestione degli spazi in “U Can Count On Me”è magistrale: ogni pausa, ogni respiro vocale sembra studiato per dare profondità al messaggio. È una canzone che respira, che vive di dinamiche sottili e che conferma I Maison Musiq come architetti del suono capaci di costruire ponti tra il pop e il soul più nobile.