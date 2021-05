MAGNET ANIMALS

Fake Dudes

RareNoise Records

2021



sono una di quelle band ottime ma perdenti, destinate a intascare complimenti e a girare nei timpani di pochi. Nulla di più. Ne fanno parte due pirotecnici musicisti, il chitarrista israelitae il bassista(entrambi già partner negli Edom e negli Abraxas nonchè pedine strategiche di tanti progetti zorniani su Tzadik), il singolare cantautore e chitarrista(americano di Minneapolis residente a Città del Messico) e il fenomenale batterista messicano

“Fake Dudes” è il loro secondo album sfornato a un lustro di distanza dal già egregio disco d’esordio “Butterfly Killer”. Un disco che incardina quale marchio di fabbrica la formula “spoken word” del vocalist, avvinghiata nella morsa di trame strumentali ancor più incisive e fantasiose. Il tenore critico, corrosivo e arringante dei testi, declamati con piglio isterico e a tratti inquietante da Clouser, soffia sulle braci ardenti di un freak noise-rock concettualmente spurio, pregno di groove e virtuosismi jazz-fusion combinati spesso con distillati acidi e stranianti feedback lisergici.

Quantunque sia ingiusto dire di un brano piuttosto che di un altro (rispetto al disco di debutto qui siamo su livelli molto più alti) preme, tuttavia, sottolineare l’incandescente impatto di tracce quali Burn The Whole Thing Down, Forecast In Rome, Hell Is An Empty Place (dove il giro ossessivo del basso ricorda molto la doorsiana Riders In The Storm) e The Kids Are Gonna Win, esercizi di bravura tecnica che coniugano e fondono con estrema efficacia l’urgenza dei Rage Angaist The Machine, il geniale crossover dei Primus, la vis post-hardcore dei Minutemen e la graffiante eccentricità dei fIREHOSE.

A tutto ciò si aggiunge il fascino di brani più cadenzanti (l’opener Believe, Freaks e I’m The One) che sprigionano, tramite poderosi affondi di basso e prismatici effetti chitarristici, atmosfere oniriche e surreali, labenti uno squisito taglio cinematico.

Chissà quanto ancora calcheranno le scene i Magnet Animals. Band del genere sono delizie per pochi, abituate a concepire come chimere vertici di classifiche e grandi arene (l’attitudine e la personalità dei componenti mi fa addirittura sospettare che neanche abbiano tali desideri). Dovessero sciogliersi e gettare la spugna domani, “Fake Dudes” sarebbe un testamento finale davvero onorevole.

Voto: 7,5/10

Genere: Alternative Noise Rock / Jazz-Fusion Rock / Psych Acid Rock

Musicisti:

Todd Clouser – guitar, vocals

Eyal Maoz – guitar

Shanir Ezra Blumenkranz – bass

Jorge Servin – drums

Tracklist:

01. Believe

02. Burn The Whole Thing Down

03. Fake Dudes

04. Forecast In Rome

05. Freaks

06. Hell Is An Empty Place

07. I’m The One

08. Man And Machine

09. The Call For The Cure

10. The Kids Are Gonna Win

Todd Clouser / Magnet Animals

RareNoise Records