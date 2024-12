maggio pubblica “Femori”, il nuovo singolo feat. Ngawa

“Femori”, il nuovo singolo di maggio featuring Ngawa, è disponibile per KLEN SHEET su tutte le piattaforme digitali. Il brano farà parte del nuovo album di maggio in uscita nel 2025.

Il rapper classe 1993 nato a Roma e di origine cinese per questa nuova uscita collabora con il suo concittadino Ngawa, con cui ha fondato il collettivo KLEN SHEET e già firmato molti brani insieme.

Nel singolo, nato in studio nell’arco di un pomeriggio, maggio affronta demoni e fallimenti, sfidando il mito dei vent’anni con un ingresso in un inferno interiore, tra i lampioni stradali e il buio delle gallerie: “un’autostrada di spettacolari eventi dopo i venti non l’avresti mai pensata”.

Il ritornello, a metà tra “dissing” e autocritica, invita a superare gelosie e attaccamenti tossici in amicizia, in famiglia, e in amore, mentre Ngawa esplora le proprie radici romane e il rapporto salvifico con il rap.

In questa epoca in cui si dibatte molto sul fatto che la discografia viva una frenesia iperproduttiva, maggio ha lasciato sedimentare a fondo il brano, concepito nel 2020.

Così ne racconta la genesi: “Il giorno in cui è nato il pezzo, Ngawa era di ritorno a Roma da un viaggio e anch’io ero tornato qui da poco, dopo la prima ondata di COVID in cui ero dovuto restare a Milano. Avevamo bisogno di altri cambiamenti nella nostra vita personale per far acquisire ulteriormente senso al brano che, per questo, esce oggi, dopo quattro anni. Mi ritrovo in quella voce molto di più adesso piuttosto che nei periodi successivi a quell’estate. Eppure quel giorno, senza troppi elucubrazioni, in studio abbiamo improvvisato sulla strumentale e da quel momento fino a oggi le voci sono rimaste le stesse, non abbiamo sentito il bisogno di rifarle daccapo“.

CHI È MAGGIO

maggio, nome d’arte di Roberto He, è laureato in grafica pubblicitaria e, oltre a fare musica, lavora nel mondo della moda.

Sin dall’adolescenza si appassiona alla scrittura e, nel 2017, fonda la crew KLEN SHEET, di cui fa parte insieme a Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro.

Da solista ha pubblicato due EP nel 2019 interamente prodotti da Tanca (“Manuale di sopravvivenza per fiati corti” e “I nostri fallimenti”), un album nel 2021 (“Nel mentre (Lato A)”) e diversi singoli.