MAGGIO DEI MONUMENTI 2026 – concerti e spettacoli a Napoli (2 maggio – 2 giugno)

Dal 2 maggio al 2 giugno torna il Maggio dei Monumenti, giunto alla sua 32ª edizione, promosso e finanziato dal Comune di Napoli.

“Ebbra di luce, folle di colori”.

Centinaia di eventi in tutte le Municipalità ispirati al celebre verso di Matilde Serao

per esplorare il giallo, il rosso, il bianco e l’azzurro dell’identità partenopea.

L’evento clou, in programma il 31 maggio alle ore 21.00 alla Rotonda Diaz, vede il pianista e compositore Stefano Bollani in concerto con Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe per un omaggio alla città. Apertura cancelli ore 20.00 – ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Saluto di Stefano Bollani:

🎭 Performance live

🎻 9 maggio (ore 18:00 e replica ore 21:00) – Solis String Quartet

Un viaggio musicale tra brani originali e riletture di autori come Theodorakis, Villa-Lobos, de Falla e Piazzolla, che connette Napoli alle rotte del Mediterraneo.

📍 Fondazione Il Canto di Virgilio (Via Santa Chiara, 10/c – Napoli)

🎟️ Prenotazione obbligatoria su Eventbrite

🎺 16 maggio (ore 20:30) – Fabrizio Bosso & Bebo Ferra

Tromba e chitarra dialogano in un concerto jazz libero e intenso: flussi, sospensioni e ritorni tra brani originali e standard.

📍 Fondazione Il Canto di Virgilio (Via Santa Chiara, 10/c – Napoli)

🎟️ Prenotazione obbligatoria su Eventbrite

🎼 18 maggio (ore 19:30) – Canzoni per il commissario Ricciardi

Con Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo

Le parole, la memoria e la musica si intrecciano per raccontare una Napoli intima e stratificata. In scena anche Marianita Carfora, Giacinto Piracci e Rocco Zaccagnino.

📍 Teatro Diana (Via Luca Giordano, 64 – Napoli).

🎟️ Prenotazione obbligatoria su Eventbrite

🥁 29 maggio (ore 19:00) – Collettivo Artistico Vesuviano

Musica popolare e radici sonore del territorio.

📍 Parrocchia di Santa Maria del Soccorso (Largo Soccorso, 4 – Napoli)

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti

🎻 30 e 31 maggio (ore 19) – Omaggio ad Antonio Vivaldi

Con gli archi del Conservatorio di San Pietro a Majella e l’orchestra Collegium Philarmonicum.

📍 30 maggio – Chiesa di San Francesco e Santa Chiara (Viale Decio Mure Console Romano – Napoli).

📍 31 maggio – Basilica Santuario di Santa Maria della Neve (Piazza Vincenzo Aprea, 2 – Napoli).

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti

🎭 2 maggio (ore 20:00) e 23 maggio (ore 12:00) – Rosaria De Cicco & Massimo Masiello

Un viaggio poetico tra lettere “senza indirizzo”, che raccontano una Napoli autentica e simbolica.

📍 2 maggio: Chiesa di San Gennaro al Vomero (Via G. L. Bernini, 55 – Napoli)

📍 23 maggio: Villa Floridiana (Via Domenico Cimarosa, 77 – Napoli)

🎟️ Prenotazione obbligatoria su Eventbrite

🏛️ Le iniziative in città:

Le “iniziative dalla città” sono progetti autonomi diffusi su tutto il territorio, curati da enti, istituzioni e operatori culturali. Un calendario ricchissimo che alterna mostre, visite guidate ed eventi culturali.

Tra i protagonisti: MANN, Palazzo Reale, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Complesso dei Girolamini, Archivio di Stato, Università Federico II (con la Biblioteca Universitaria), Università Suor Orsola Benincasa, Università Luigi Vanvitelli (Museo Anatomico), Istituto Italiano di Studi Storici, Fondazione Made in Cloister, Gaiola ETS, Goethe-Institut, Fondazione IDIS – Città della Scienza e ANM con le Stazioni dell’Arte.

🔗 Programma completo:

https://www.comune.napoli.it/vivere-il-comune/eventi/maggio-dei-monumenti-2026/

📞 Informazioni e Prenotazioni:

Per informazioni: maggiodeimonumenti26@gmail.com

Salvo diversa indicazione, per la partecipazione agli eventi è richiesta la prenotazione su:

culturacomunedinapoli.eventbrite.com

Le prenotazioni aprono il lunedì per la settimana successiva.