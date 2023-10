MAFALDA MINNOZZI

Natural Impression

MPI – Musica Popolare Italiana

2023



Un nuovo omaggio alla bossanova firmato da una delle più accreditate cantanti interpreti di musica jazz latino-americano, italiana di nascita ma ormai quasi “naturalizzata” brasiliana

Come di consueto, c’è un caleidoscopio di classe ed eleganza in questo Natural Impression, la nuova raccolta di brani che Mafalda Minnozzi ha voluto dedicare – com’è ormai una sua piacevole consuetudine – alla musica latino americana in generale ed a quella brasiliana in particolare.

Intanto la nostra Mafalda ci ha abituato da sempre ad una copertina che, in un’esplosione di fiori e di colori pastello, trascina subito l’ascoltatore in una calda e piacevole atmosfera caraibica.

La scelta stilistica non stupisce in quanto la Minnozzi è, ormai da anni, considerata una delle maggiori interpreti di musica brasiliana nello stesso Brasile e questa considerazione è certificata dai molteplici premi, riconoscimenti ed attestazioni ricevuti direttamente in terra carioca e dalle svariate collaborazioni con i più grandi e riconosciuti artisti di origine brasiliana.



La scelta degli autori e dei relativi brani che sono rientrati nella scaletta di questo album è stata, in parte, rivolta ad alcuni tra i più classici e riconosciuti nell’immaginario collettivo, i cosiddetti “standards”, tra essi citiamo a caso Aguas De Marco e Samba De Uma Nota So di Antonio Carlos Jobim , oppure Manha De Carnaval di Luis Bonfa.

Sono stati aggiunti poi altri brani, sia di musica brasiliana meno “commerciale”, quindi meno conosciuti, ma composti comunque da autori di altissimo livello, sia produzioni di musica italiana piuttosto che francese o internazionale che, pur non essendo prodotti “originali” della musica brasiliana, sono divenuti di fatto degli standards riconosciuti in ambito latin-jazz oppure che hanno ricevuto una spinta sorprendente ed imprevista dalla contaminazione con gli stili musicali di origine latino-americani; tra essi Mafalda ci propone Ne Me Quitte Pas di Jacques Breil, Estate di Bruno Martino, e E Penso A Te di Lucio Battisti.

Tra le cose che davvero più sorprendono ed avvincono in questo album spiccano la qualità, la raffinatezza e l’attenzione in ogni singola nota, passaggio e sfumatura degli arrangiamenti curati, come di consueto, dalla stessa Mafalda e dal suo imprescindibile collaboratore Paul Ricci, e l’alto livello artistico degli ospiti che hanno partecipato al progetto, Roberto Menescal in Bruma, Doug Beavers, trombone in Mas Que Nada, Joe LocKe, vibrafonista in Carnival, Don Byron, clarinetto in Ne Me Quitte Pas, e Michael Wolff alle tastiere assieme a John Patitucci al basso in Coracao Vagabundo.

Ma la vera cifra del disco resta racchiusa nell’insieme della sensualità, del calore e della classe che la voce di Mafalda Minnozzi sa esprimere sempre impeccabilmente.

Musicisti:

Mafalda Minnozzi, voice

Paul Ricci, guitar, baritone guitar (tracks 3,6), resonator guitar (track 7)

Rogerio Boccato, percussion (all tracks except 7, 14, 15)

Special Guests:

Roberto Menescal – vocal duet on Bruma

Joe Locke – vibraphone on Carnival

Don Byron – clarinet on Ne Me Quitte Pas

Doug Beavers – trombone on Mas Que Nada

Michael Wolff – keyboards on Coração Vagabundo

John Patitucci – acoustic bass on Coração Vagabundo

Tracklist:

01. Águas De Março

02. Começar De Novo

03. Mas Que Nada

04. Useless Landscape (Inútil Paisagem)

05. Samba De Verão

06. Ne Me Quitte Pas

07. Carnival (Manhã De Carnaval)

08. Coração Vagabundo

09. Estate

10. Dois Pra Lá, Dois Pra Cá

11. E Penso a Te

12. Estamos Aí

13. Só Tinha De Ser Com Você

14. Bruma

15. Samba De Uma Nota Só

Produced by Paul Ricci – Stringsong Music

