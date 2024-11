Maestrale è il nuovo singolo di Mercvrio, in uscita venerdì 15 novembre 2024.

Il Maestrale è il vento che soffia solitamente al termine di una tempesta, il segnale che il cattivo tempo e le intemperie sono alle spalle ed è questo il cuore dell’omonimo singolo di Mercvrio, che con un connubio tra dnb e punk rock racconta di quando nella vita ci troviamo in mezzo a eventi burrascosi che non possiamo controllare né combattere, allora dobbiamo solo resistere e aspettare che torni a soffiare il Maestrale.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/3Uthn8g2Q9ZxbxYcpVDbHx?si=FvkMbV_7T8iY41YxO84VkA

fuori per Takabisha Dischi (parte di talentoliquido)

scritta da Mercvrio

prod, mix & master: Nebulosa

artwork: Mercurio

distro ADA Music Italy

BIO:

Nato a Roma il 19/9/1991, che se lo si legge al contrario è ancora 19/9/1991, alle ore 19:09, il che accende di mistero questa faccenda del 19 se consideriamo quanto segue: il numero di verso e di capitolo nel Corano in cui un angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù è 19:19.

Coincidenze? Forse. Il fatto che abbia scelto come nome d’arte il termine romano con cui si indicava proprio la divinità “messaggera” degli dei è ancora una coincidenza? Forse si, forse no, ma ad essere sincero in realtà si. Ma tutte queste coincidenze sommate insieme non fanno forse una prova? Ma una prova di cosa? Tutto rimane ancora avvolto nel mistero.

Mercvrio è il progetto musicale da solista di Davide Attili, un normale essere di forma umanoide cresciuto cantando e suonando in gruppi hard rock, metal e free jazz pop indogiapponese nei principali, ma soprattutto nei secondari locali della capitale. Spesso anche nei terziari. La svolta musicale arriva nel 2014, quando, senza motivo, decide che è arrivato il momento di cominciare a scrivere e cantare in italiano. Per quanto il rock e le sue derivazioni sonore esercitino ancora oggi in lui una significativa influenza nello stile canoro e compositivo, le sue canzoni sono la risultante di molteplici forze contaminanti, non solo musicali. Segni particolari: reflusso gastroesofageo.