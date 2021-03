MADIBA il nuovo album di SADE MANGIARACINA

Tǔk Music

SADE MANGIARACINA

MADIBA

Madiba è il nuovo album di Sade Mangiaracina, in uscita il 2 marzo per l’etichetta Tǔk Music. Come il disco precedente Sade è alla guida di un trio composto da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria, con Ziad Trabelsi all’oud ospite in tre brani.

Se Le mie Donne del 2018 era dedicato ad alcune figure importanti femminili che si erano affermate contro discriminazioni e pregiudizi, ed era valso alla pianista siciliana un piazzamento nel Top Jazz 2018 nella categoria Nuovo Talento, il nuovo album è dedicato ad un simbolo della lotta per i dei diritti umani: Nelson Mandela.

La data di uscita del 2 marzo non è casuale: il 2 marzo del 1990, infatti, Mandela venne eletto vice presidente dell’African National Congress, primo passo verso la Presidenza del Sudafrica del 1994.

Madiba è un racconto in musica del grande attivista attraverso i principali vicende della sua vita, il coraggio, la determinazione, la lucidità, i suoi amori, la prigionia e la forza del perdono.

“Raccontare la sua vita attraverso la musica non è solo una grande responsabilità,” afferma Sade Mangiaracina, “ma anche un pretesto per parlare di coraggio, di umanità, di quello che queste generazioni stanno lasciando ai giovani di oggi e di domani, la difesa estrema della propria dignità e della libertà.”

“Devo molto a Mandela,” aggiunge Sade, “e tutti noi dobbiamo molto all’Africa, una terra che della speranza ne ha fatto una ragione. Questi sono i pilastri di Madiba, ma sono anche due sentimenti che in questo momento storico, devono attraversare l’umanità intera.”

Gli 8 brani originali fanno risaltare le origini mediterranee della leader sempre filtrate attraverso la lente della musica improvvisata

Il gruppo di Sade è stato selezionato dal progetto Nuova Generazione Jazz 2021 (I-Jazz) per la promozione della nuova scena jazz italiana

La copertina è opera di Emanuela Cau, fotografa e regista sarda. Dopo il cinema ed il teatro si dedica sempre di più alla fotografia come mezzo di espressione artistica specializzandosi in ritratti e autoritratti dalle profonde qualità oniriche ed evocative.

LABEL: www.tukmusic.com

ARTIST: www.facebook.com/sade.mangiaracina

DISTRIBUZIONE: www.ducalemusic.it

BIO:

Sade Mangiaracina nasce a Castelvetrano il 28/02/1986 ; a sei anni inizia lo studio del pianoforte classico che prosegue fino ai 18,vincendo nel corso di questi anni diversi concorsi nazionali e internazionali,a 16 anni arriva un riconoscimento da parte dell’UNESCO dopo un concerto ad Atene.Dopo la maturità classica si trasferisce a Roma per studiare jazz presso la scuola Percentomusica diretta da Massimo Moriconi dove si è diplomata nel 2007 con il massimo dei voti,proseguendo successivamente gli studi jazz al conservatorio di Santa Cecilia con il maestro Danilo Rea.

In questi anni ha preso parte a molti progetti musicali, incidendo diversi dischi anche a suo nome,nel 2013 inizia a lavorare con Simona Molinari, che le permette di girare il mondo nei teatri e jazz club più importanti, dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca, Parigi,la rassegna di Bulgari a Tokio, il festival del cinema a Cannes.

Sempre con la cantautrice jazz si esibisce nei teatri italiani e nelle rassegne d’autore come il Premio Tenco, l’Umbria Jazz, il Premio Lunezia, Musicultura festival. Viene ospitata da Dionne Warwick per le aperture del suo tour italiano suonando in teatri come il “Sistina” di Roma. Nel corso di questi anni oltre la collaborazione con la cantautrice toscana Amara che la porta a suonare sul prestigioso palco del Teatro Ariston proprio per il Festival di Sanremo ha collaborato con diversi jazzisti di fama internazionale come Greg Osby, Fabrizio Bosso, Giovanni Tommaso, Massimo Moriconi, Luca Aquino, K.J.Denhert, Francesco Bearzatti.

Inizia la collaborazione con la Med Free Orkestra, lavora con la cantante algherese Franca Masu e con A’lmara l’orchestra delle donne arabe e del mediterraneo provenienti da: Egitto,Tunisia,Turchia,Siria,Kenya,Italia,Giordania. Nel 2018 esce il suo disco “Le mie Donne” prodotto dal trombettista Paolo Fresu per la sua etichetta discografica Tuk Music,in trio con Gianluca Brugnano e Marco Bardoscia. Il trio si esibisce in importanti festival e rassegne italiane: Time in Jazz,Jazz Alguer,Auditorium Parco della Musica,Teatro di Forlì, La sosta,Il modo,Alexander Platz, Argo 16,e molti altri. Il 2021 vedrà l’uscita di un disco con la Med Free Orkestra in cui ha lavorato oltre che come pianista, anche in qualità di autrice e arrangiatrice dei brani; e l’uscita di un altro disco a suo nome prodotto dalla Tuk Music: “Madiba”.