MaDai – “Giura”: una ballata fragile che sceglie la sincerità

“Giura” è uno di quei brani che non cercano di impressionare immediatamente, ma di restare addosso lentamente. MaDai affronta un tema estremamente delicato come l’autolesionismo evitando qualsiasi tono forzato o spettacolarizzato. La cosa più interessante è proprio questa: il pezzo non vuole scioccare, vuole stare vicino. Musicalmente si muove dentro una dimensione essenziale, quasi sospesa, dove la voce diventa il vero centro emotivo del brano. L’ascolto trasmette una sensazione molto intima, come se certe parole fossero state lasciate uscire senza filtri veri. Alcuni passaggi ricordano la delicatezza emotiva di certa canzone d’autore italiana più introspettiva, anche se qui tutto resta molto semplice e diretto. La frase “giura che non ti graffierai mai più” arriva con un peso particolare perché non sembra costruita per colpire, ma detta quasi con paura e protezione insieme. Ed è lì che il pezzo trova la sua forza più autentica. Nel mezzo del brano forse si sarebbe potuto osare leggermente di più sul piano dinamico. In alcuni punti l’atmosfera rimane molto trattenuta e una crescita emotiva più evidente avrebbe probabilmente dato ancora più profondità al climax finale. Però questa scelta sembra coerente con il carattere del progetto artistico. “Giura” preferisce accompagnare piuttosto che travolgere. Anche il testo riesce a evitare la retorica facile. L’immagine del “frutto blu nel frigo” è semplice ma resta impressa proprio perché insolita e concreta. La canzone funziona soprattutto quando si concede tempo all’ascolto. Non è un brano da consumo veloce, né da playlist distratta. Ha bisogno di silenzio attorno. E forse oggi questa è già una presa di posizione precisa. MaDai costruisce un pezzo umano, fragile, a tratti persino imperfetto, ma proprio per questo sincero. E alla fine resta quella sensazione strana di malinconia dolce, che non cerca mai pietà ma solo vicinanza.