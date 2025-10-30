MAC DEMARCO dal vivo a giugno 2026 per 3 imperdibili date a BOLOGNA, ROMA E MILANO

Dopo il successo del tour mondiale, Mac DeMarco annuncia il suo ritorno in Italia con tre attesissimi concerti estivi:

27 giugno 2026 – Bologna, Sequoie Music Park

28 giugno 2026 – Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

30 giugno 2026 – Milano, Parco della Musica

️ Biglietti disponibili da mercoledì 29 ottobre alle ore 11 in prevendita esclusiva per gli iscritti alla newsletter di DNA Concerti, mentre la vendita generale aprirà venerdì 31 ottobre alle ore 10 al link: dnaconcerti.com/artisti/mac-demarco

“Penso che Guitar sia la rappresentazione più sincera possibile di dove mi trovo nella mia vita oggi, almeno per come riesco a metterlo su carta. Sono felice di condividere questa musica e non vedo l’ora di portare queste canzoni in quanti più posti possibile”.

Un disco intimo e senza artifici

Anticipato dai singoli “Home” – una meditazione morbida e brillante sul suo legame con la British Columbia, terra natale – e “Holy”, una riflessione dolce e rilassata sulla spiritualità, Guitar contiene dodici brani che segnano una nuova fase della sua carriera.

Il tour mondiale

Il tour mondiale 2025, completamente sold out, ha toccato il Nord America e sta attraversando in questi giorni Europa e Regno Unito.

Nel 2026 Mac DeMarco porterà la sua musica anche in Asia, Midwest e Sud degli Stati Uniti, con nuove date in Sud America.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno gli artisti della sua etichetta Mac’s Record Label: Mock Media, Tex Crick, Daryl Johns e Vicky Farewell.

Info e prevendite: dnaconcerti.com/artisti/mac-demarco