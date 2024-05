Lupus Mortis quasi pronto col disco ufficiale

Lupus Mortis, già menzionato in passato per aver prodotto numerosi singoli e progetti per Jaidem, pubblica oggi il singolo Inside che ufficializza l’uscita del suo primo disco ufficiale previsto per la fine dell’estate.

Lupus Mortis, nome d’arte di Alessandro Gardi, è un produttore classe 2000 di Roma. La sua passione per la musica e per il suono, lo portano a un continuo studio e ricerca musicale rendendo ogni tappeto sonoro da lui proposto unico e, in qualche modo, sperimentale.

Inside è un brano caratterizzato da una batteria che lo collega nel genere della trap. La particolarità del brano è il suono della parte melodica composta da una parte “reale”, come per esempio la chitarra acustica, e da una parte “8-bit” (pianoforte e il pad). Il tappeto sonoro che appare distorto e impreciso ha come scopo proiettare l’ascoltatore all’interno dei vecchi giochi arcade.

Ad accompagnare Lupus Mortis nel suo excursus sonoro, troviamo proprio Jaidem, artista Italo Palestinese, da sempre al fianco del produttore e Wilddog. Inside è l’unione di due realtà differenti che insieme convergono, in quanto il testo racconta eventi vissuti dagli artisti mentre la produzione rappresenta la fine di un viaggio all’interno di un mondo videoludico e il ritorno alla realtà. Entrambi gli artisti fanno emergere il tema della percezione, della vita reale e della differenza tra apparenza e sostanza.

Inside invita a guardare oltre le superfici per comprendere veramente le persone e le situazioni. Il testo sottolinea anche la responsabilità individuale nel superare le difficoltà e nel realizzare i propri sogni, evidenziando la necessità di perseverare nonostante le sfide incontrate lungo il cammino.

L’artista spiega:”Nella prima parte Jaidem ricorda un periodo della sua vita in cui aveva poco; nonostante le difficoltà e le sfide che gli poneva la vita, lui le affrontava con serenità e determinazione. Si concentra sull’importanza di non sentirsi soli durante le difficoltà e sulla necessità di affrontarle con grinta e obiettivo. Nella seconda parte Wilddog rivive un momento specifico del passato in cui si sentiva isolato ma è stato salvato dal sostegno del fratello e di coloro che gli sono stati vicini. Si riflette sulla trasformazione personale e sulla capacità di superare le avversità, sottolineando l’importanza delle esperienze vissute nel plasmare l’identità dell’individuo.”

Il singolo, mixato e masterizzato da Roberto “Jahcool” Di Stefano, esce per Trumen Records, distribuzione Ingrooves e col management di LookUP.

Inside, fuori da oggi in tutte le radio italiane, rappresenta il primo tassello di un producer album che saprà farsi apprezzare per le grandi skills del suo artefice e per le novità sonore proposte.