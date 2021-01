L’unico ostacolo che può impedirci di raggiungere i nostri obbiettivi è la nostra mentalità! Intervista a MarkTao (ANXIETY)

MarkTao, pseudonimo di Marco Taormina, è un cantante/rapper, chitarrista, songwriter e producer italiano. Il 13 Novembre 2020 debutta con il suo primo singolo, ANXIETY, canzone auto-biografica con la quale Mark vuole portare alla luce il mostro interiore che per anni lo ha logorato, impedendogli di agire e di essere sé stesso, l’Ansia. “Sguardo stanco, un inferno di ghiaccio: questa è la frase della canzone che più mi rappresenta. Le emozioni mi bruciavano dentro ma nessuno da fuori se ne accorgeva”. Nonostante all’artista non piacciano le etichette, lui stesso ha coniato un termine apposito di genere musicale nel quale collocare Anxiety: la “Guitar Trapsoul”, così definita per sottolineare l’importanza del suo marchio di fabbrica sempre presente nelle sue produzioni musicali, la chitarra.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Mark per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista:

– Da quanto tempo suoni?

Dall’estate del 2006: stavo entrando con mia mamma in piscina quando, prima di arrivare all’ingresso, notai che sul cofano di una macchina era poggiata una chitarra incustodita che qualcuno probabilmente aveva dimenticato. Non ci pensammo due volte: la nascondemmo subito nel baule della nostra auto, senza sapere che da lì a poco sarebbe diventata una delle mie più grandi passioni.



– Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Cambiamo domanda? (ahaha). Per quanto riguarda il mio genere direi che forse dovremo smettere di essere la copia carbone dell’America: prenderne spunto va bene ma se poi non ricerchi il tuo stile e non ci metti personalità resta il fatto che resti una copia. Trovo che i testi della maggior parte di questi artisti siano impersonali e privi di contenuto: si parla molto spesso di cose che sulla propria pelle non si hanno davvero vissuto e che nella maggior parte dei casi appartengono alla realtà americana e non a quella italiana.



– Secondo te è possibile vivere di musica nel 2021?

Siamo nel 21esimo secolo e abbiamo tutti gli strumenti tecnologici dalla nostra parte per poter vivere di musica oggi. L’unico ostacolo che può impedirci di raggiungere tale obbiettivo è la nostra mentalità: molti artisti/musicisti credono che basti fare solo musica per poter emergere ma in realtà non sanno che il marketing e la comunicazione hanno un ruolo tanto importante quanto il saper suonare. Se oggi vuoi avere successo con la musica devi essere imprenditore di te stesso e agire su tutti i fronti.



– C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Chris Brown, Drake, Eminem e 50 Cent sono solo alcuni nomi e, magari fossero miei “colleghi”…nel senso che adesso non mi sento ancora al loro livello, per cui il paragone è prematuro, non potrei reggere il confronto. Le caratteristiche che accumunano tutti questi artisti sono sicuramente il carisma e l’attitudine, e sono il motivo per cui io stimi loro così tanto, senza contare ovviamente la loro musica, perché quella la apprezzo a prescindere!



– Progetti futuri?

Sto già lavorando al secondo singolo: seguirà le orme di ANXIETY ma potrebbe avere anche una doppia interpretazione considerando il periodo che tutti noi stiamo vivendo. Vi lascio sulle spine!

GUARDA IL VIDEO DI ANXIETY

https://youtu.be/4puLhMWAO1U

ASCOLTA ANXIETY

https://bit.ly/32HRTzr

CREDITS

Produced by MarkTao

Music and Lyrics by MarkTao

Guitars and Vocals recorded at @ Morphing Studio, Bologna

Mixing & Mastering by Cristiano Santini at @ Morphing Studio

Artwork by MarkTao (Photo Credit: Andrea Fabbri)