LUNATROPICA pubblicano il loro nuovo singolo “Caldo”

“Caldo”, il nuovo singolo dei Lunatropica, ci trascina in una spiaggia mentale dove tutto resta tiepido, sospeso. Ricorda quel tramonto di Carlito’s Way, in cui la fuga verso il paradiso dura solo il tempo di un’illusione.

Il brano respira con lentezza, come nelle ore immobili della controra. I ritmi sono morbidi, la linea vocale non cerca mai l’esplosione, ma resta sottile, trattenuta. È un caldo emotivo prima ancora che climatico: quello che si appiccica alla pelle e trattiene immagini, corpi, scelte sbagliate.

Dentro “Caldo” si muovono una fuga che non parte, un amore che non si salva e una nostalgia che arriva prima ancora della fine. I Lunatropica costruiscono un paesaggio sonoro liquido, dove ogni suono sembra riflettersi sull’acqua, moltiplicarsi e perdere contorni. Un brano che racconta cosa significa restare un attimo in più sulla riva, sapendo che nulla cambierà e, forse, accettandolo.

“Vesuvio”, invece, è una ballad malinconica e onirica ambientata in una Pompei immaginaria nel 79 d.C., all’alba della catastrofe dell’Eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Una storia d’amore che intreccia dolore e poesia alle pendici del Vesuvio, simbolo di una forza che genera vita e, allo stesso tempo, distrugge senza esitazione.

Questi brani anticipano l’uscita del nuovo album, prevista a giugno. Il loro suono mescola chitarre acustiche, texture sintetiche, cantautorato, bossa nova e folk psichedelico, mantenendo un equilibrio delicato tra tradizione e visione.

Video del brano “Vesuvio”

Cenni biografici

I Lunatropica nascono dall’incontro tra Angela Cicchetti e Ivan Imperiali, due artisti campani accomunati da una sensibilità inquieta e visionaria. Il loro progetto fonde atmosfere mediterranee e oniriche con groove tropicali ed elettronici, dando forma a canzoni che somigliano a fotogrammi sbiaditi di un vecchio film.

Si incontrano a Roma e affinano il loro suono a Londra, prima di tornare in Italia e stabilirsi in una masseria tra gli ulivi a Teggiano, in provincia di Salerno. È qui che la loro musica trova una dimensione più intima e naturale.

Dopo il debutto con il progetto Settembre e l’album “Grattacieli di Basilico”, i Lunatropica aprono un nuovo capitolo. “Caldo” è l’ultimo di una serie di quattro singoli pubblicati nel 2026, che anticipano l’uscita del nuovo disco.