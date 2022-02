Lunatia feat. Elisa Mammoliti – C’è il Sole

Elisa Mammoliti è una cantante e attrice valdostana. Dopo essersi laureata in Economia per arte e cultura all’Università Bocconi di Milano, ha deciso di seguire il suo sogno di diventare una performer di musical e si è trasferita a Londra per studiare a tempo pieno in accademia. Si è diplomata nel 2017 alla London School of Musical Theatre.

A dicembre 2017 ha debuttato professionalmente nello spettacolo Cinderella il Musical al Teatro Nuovo di Milano. Ha lavorato in diversi altri spettacoli teatrali tra cui il musical Pinocchio (2018), The After Hours West End cabaret (2019) e il musical Senza Fili al teatro Alighieri di Ravenna (2019).

Fino ai primi mesi del 2020 ha avuto l’opportunità di interpretare il ruolo principale della Pastorella nel musical italiano Patto di Luce. A settembre 2021 ha debuttato al West End di Londra con lo spettacolo Mythosphere al teatro Stone Nest di Shaftesbury Avenue.

Ha recitato nel film About Us (2017) nella serie web Masterskill prodotta dalla Viso Produzioni di Cologno Monzese (2020), e nel mediometraggio Aosta – Augusta Praetoria Salassorum (2020).

Ha preso parte a diversi concerti dal vivo e in streaming tra cui Ti regalo una musica alla Cittadella di Aosta e Bonne Soirée per RAI Vd’A.

ASCOLTA “C’E’ IL SOLE” (CON LUNATIA)

