L’ultima conversazione: Alessandro Mosca firma un addio in musica che suona vero

Certe canzoni funzionano perché non stanno a spiegarsi. “L’ultima conversazione” di Alessandro Mosca è di quelle. Il titolo dice già tutto: c’è stato un prima, c’è questo momento, e dopo non c’è più niente. Fine. Il brano nasce da una vicenda reale vissuta dall’artista a ventidue anni, una relazione instabile con una ragazza che usava la propria bellezza come arma, e si conclude con una telefonata in cui lei gli fa sentire che si sta baciando con qualcun altro. Da quel momento, silenzio. Il testo lavora su questa tensione con una lucidityà che a tratti sorprende. “Ci hai provato anche stasera a farmi ingelosire ma mi hai solo sfiorato”: già nell’incipit c’è una consapevolezza, un distacco che non è ancora indifferenza ma ci si avvicina. La voce di chi ha già capito dove sta andando a parare, e non cede. Musicalmente il singolo ha una costruzione pop diretta, con una ritmica che spinge senza mai diventare invasiva. Ricorda certi cantautori indie italiani degli anni Duemila che sapevano tenere insieme testo denso e melodia accessibile senza che l’una schiacciasse l’altra. Non è un paragone esatto, ma rende l’idea del territorio in cui si muove Mosca. Un esordio in radio che arriva tardi, a cinquantacinque anni, ma arriva con qualcosa da dire. E questo conta più del timing.