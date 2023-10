“Lucy” è il nuovo singolo dei Varanasi

Esce venerdì 20 ottobre 2023 in distribuzione Believe Digital il nuovo singolo del progetto Varanasi dal titolo “Lucy“, un nuovo e definitivo capitolo per la band che nasce dalle ceneri dei Japan Suicide e che ci introduce ad un nuovo album in uscita quest’autunno in collaborazione con l’etichetta I Dischi Del Minollo.

“Lucy” è una musa rock con tratti psichedelici, una donna che avrebbe affascinato Dario Argento con la complicità di chitarre ipnotiche e influenze stratificate che comprendono il cantautorato rock italiano degli anni Novanta e vibes di oscurità post-punk.

Chi è Lucy? Prima donna, luminosa, sventurata, visionaria, mistica, santa, eretica, eterna, in the sky with diamonds, Molly Bloom allo specchio, a testa in giù nel suo letto, i suoi dèmoni hanno tutti gli occhi blu.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/030KgtZX2LAafUgFSl1GZP?si=F7L3t873TV29djwbaZCveQ

CREDITI

Grafica copertina – Luca Paolucci

Fotografie Varanasi – Giordano Torreggiani

Visual Lucy – Alberto Denci

BIO

Varanasi nasce nel 2019 in seguito alla decisione della band di ritenere concluso il loro percorso come Japan Suicide, dopo dieci anni di attività e quattro LP pubblicati, tre dei quali negli ultimi cinque anni, e diversi concerti all’estero, con un progetto legato all’amore per il periodo post-punk. La band oltre a sonorità cupe e aggressive ha sempre dato spazio a sfumature diverse, già mostrate nei lavori passati, per questo ha deciso di costruire un progetto più coerente sotto questo punto di vista, insieme all’uso della lingua italiana. Il primo lavoro è l’EP omonimo “Varanasi”, in collaborazione con VolumeUp. Nel Luglio 2021 la band è stata selezionata per la partecipazione alla trasmissione di Rai Radio Live – Ticket to ride.