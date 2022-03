Lucio Dalla omaggiato dal duo Ely & Fabio

Ely & Fabio sono marito e moglie entrambi appassionati al canto lirico da anni. Entrambi hanno una voce versatile e potente allo stesso tempo.

Sono stati presenti in numerose commemorazioni, concerti e opere in Italia, in America e in Romania.

Da decenni ormai hanno dedicato la loro vita alla musica e alla riproduzione di alcuni dei più grandi classici della musica italiana.

Tra i loro più ammirevoli successi, si può evidenziare Caruso, il famoso brano del grande Lucio Dalla.

Ely & Fabio, con la loro versione, vogliono omaggiare il grandissimo cantautore proprio in ricorrenza della sua morte ( 1 marzo ) e della sua nascita ( 4 marzo ).

Con la loro professionalità sono riusciti a mantenere il fascino del brano originale e la sua autenticità, donando parte del loro talento e della loro personalità in questa interpretazione unica ed irripetibile.

Il brano è disponibile nelle migliori emittenti gia’ dal il 25 febbraio 2022 e presto su tutti i Digital Store.

Questo brano è stato rivisitato dai maestri Tony Labriola e A. Cascone mentre òa produzione è di Stefano Govoni della Nada Mas edizioni.