Lucio Corsi in concerto a Caserta il 13 luglio 2025 per “Un’Estate da Belvedere”

Belvedere di San Leucio, Caserta

Domenica 13 luglio 2025

Biglietti disponibili su Ticketone e Go2

Dopo lo straordinario successo al Festival di Sanremo 2025, dove ha conquistato il secondo posto e il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi annuncia un nuovo imperdibile concerto in Campania.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 luglio 2025 al Belvedere di San Leucio, Caserta, all’interno della decima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”, prodotto da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, con il patrocinio del Comune di Caserta.

Il concerto di Lucio Corsi a Caserta si aggiunge al cartellone della decima edizione di “Un’Estate da Belvedere 2025” che anche quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio – che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival – sono in programma eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta, il prossimo settembre. Già annunciati: Maurizio Battista (10 luglio), Marcus Miller (16 luglio), Anastacia (18 luglio), Diodato (20 luglio) e Edoardo Leo (23 luglio), per Belvedere Session, mentre Rocco Hunt (11 settembre), Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre) e Gianna Nannini (17 settembre) saranno tra i protagonisti di Reggia Session. Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con “La notte di certe notti”.

Biglietti già disponibili su:

Ticketone

Go2

Nei punti vendita autorizzati

Lucio Corsi: il nuovo album “Volevo essere un duro”

In uscita il 21 marzo 2025 in formato CD e vinile (pre-save e pre-order già disponibili)

Il cantautore toscano, classe 1993, è noto per il suo stile unico che fonde rock d’autore e sonorità folk, trasformando atmosfere surreali in poesia musicale.

Tracklist dell’album “Volevo essere un duro”:

1️⃣ Tu sei il mattino

2️⃣ Sigarette

3️⃣ Volevo essere un duro

4️⃣ Francis Delacroix

5️⃣ Let There Be Rocko

6️⃣ Il Re del rave

7️⃣ Situazione complicata

8️⃣ Questa vita

9️⃣ Nel cuore della notte

Lucio Corsi racconta il nuovo album:

“Volevo essere un duro è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. Ci sono molti personaggi, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa).”