LUCIA FILACI

A Tu per Tu

Wow Records

2022



. Basta ascoltarla solo per la prima volta per rendersi conto che si tratta di una voce rubata alla lirica e prestata al jazz – e non solo. Prestata – ma credo, ormai, donata “senza possibilità di reso” – alle forme ed espressioni più classiche del jazz, dal canto alla composizione di brani originali, perfettamente allineati ai canoni classici designati dai grandi maestri e padri del jazz. In questo primo suo lavoro da titolare,, la Filaci si pone infatti virtualmente come davanti a uno specchio per confrontarsi con le sue capacità canore, assolutamente di tutto rispetto, ma anche con una verve compositiva personale, molto varia, fantasiosa ed originale, a tratti anche ironica. Compone, in buona sostanza, una vetrina esauriente di tutte le sue poliedriche capacità. Alcuni anni fa, conversando col grande batterista americano, mi ripeteva spesso che il pubblico, per esaltarsi, voleva “battere il piede a terra” e in questo senso lo swing è la ritmica giusta, dal sicuro successo. L’album “A Tu Per Tu” – un’esplosione, appunto, di blues e swing con diversi sconfinamenti nel jazz latino – potrebbe tranquillamente sembrare, a una prima impressione, un prodotto d’altri tempi, invece è un disco moderno con stili e arrangiamenti contemporanei ma sapientemente ispirati alle linee guida del jazz classico. Un insieme di brani originali, composti dalla Filaci – tra cui il suo Indecisione Blues, simpatico e sorprendente richiamo alla vocalità delladi Brava – intercalati da alcuni omaggi ai suddetti grandi maestri del jazz classico, Bye Bye Blackbird, di; Serenade To Sweden, di, nel quale Lucia approfitta per mettere in risalto la “faccia” lirica delle sue capacità canore; Che mi Importa del Mondo, ricordo del Maestro, e Donna Lee, di, tutti pezzi che alla fine si scoprono perfettamente amalgamati tra di loro. Inoltre, per impreziosire e perfezionare ulteriormente lo stile dell’album, si è riunita una ensemble di fuoriclasse, accompagnata da diversi ospiti di eccezione, tutti protagonisti indiscussi del jazz italiano, ad iniziare dalla base della formazione, gli “avamposti” del jazz tradizionale,al piano, che in alcuni passaggi espressivi ricorda le migliori prestazioni del compianto Maestro, colonna portante del contrabbasso jazz in Italia, e, uno dei padri indiscussi della scuola di batteria jazz italiana. Tra gli ospiti,al sax in Che mi Importa del Mondo, dove la vocalità della Filaci, a conferma della varietà delle sue capacità espressive, sembra voler omaggiare il “bel canto” d’altri tempi, come quello dio dial clarinetto esupporto vocale nel brano Friariello Swing, di cui dirò a parte;al sax, “strettissimo” collaboratore della Filaci, che ritroviamo in In My Swing Mood, Noi siamo Il Jazz e Donna Lee;alle percussioni,alla voce e al violino eal flauto in Estate sei Mia. Una nota a parte merita Friariello Swing, composizione originale della nostra Lucia, in cui – (quasi) del tutto romana – tradisce le sue origini partenopee. Chi, comunque, non sia napoletano, o quantomeno campano, non necessariamente può capire fino in fondo l’importanza di quella particolarissima verdura che è il friariello, né può essere questa l’opportuna sede per spiegarlo, chi vuole potrà farsene approfondita cultura a parte. In questa sede è invece giusto sottolineare che si tratta di un’“ode” – ancora una volta uno swing, particolarmente ironico e divertente – ad una verdura “fondamentale”, vero e proprio “pilastro” della cucina napoletana, ispirata al mondo musicale del, di cui in alcuni tratti riprende la tipica vocalità, e contrappuntata peraltro molto opportunamente dal clarinetto di Urso.

Genere: Jazz

Musicisti:

Lucia Filaci, voice

Andrea Beneventano, piano

Dario Rosciglione, double bass

Gegè Munari, drums

Featuring:

Stefano Di Battista, alto sax

Fabrizio Aiello, percussion and arrangement in Estate sei Mia

Emanuele Urso, clarinet

Vittorio Cuculo, alto sax

Juan Carlos Albelo, voice and violin

Monica Tenev, flute

Tommaso Romeo, voice

Tracklist:

01. In my Swing Mood

02. Sembra un Samba

03. Noi siamo il Jazz

04. Indecisione Blues

05. Bye Bye Blackbird

06. Estate sei Mia

07. Serenade To Sweden

08. Friariello Swing

09. Che mi importa del Mondo

10. Donna Lee

Link:

Lucia Filaci FB

Lucia Filaci IG

Wow Records