LUCHÈ TORNA LIVE NELLA SUA CITTÀ – 29 NOVEMBRE 2022 @ PALAPARTENOPE

LUCHÈ TORNA LIVE NELLA SUA CITTÀ

ANNUNCIATA OGGI LA SPECIALE DATA A NAPOLI DEL DVLA TOUR

29 NOVEMBRE 2022 @ PALAPARTENOPE

Una data decisamente speciale quella di Napoli per il DVLA TOUR di LUCHÈ, che porterà il nuovo progetto discografico DOVE VOLANO LE AQUILE – tra successi e hit del passato – il 29 novembre 2022 sul grande palco del Palapartenope. La dimensione live, al pari del momento creativo, riveste un’importanza fondamentale e finalmente, dopo tanta attesa, LUCHÈ allargherà l’abbraccio a tutto il suo pubblico nella sua magica città.

DOVE VOLANO LE AQUILE si presenta in tutto e per tutto come un album dal carattere internazionale, uscito lo scorso aprile per Sony Music Italy/Columbia Records, in vetta alla classifica album FIMI/GfK nella settimana di release, già certificato Disco d’Oro. Il primo singolo estratto LE PIETRE NON VOLANO FEAT. MARRACASH, fuori con uno speciale videoclip su Youtube, è già una hit tra rime senza compromessi.

La data napoletana si aggiunge alle date estive e ai palazzetti autunnali già annunciati, tutti prodotti da BPM Concerti e Trident Music: 17.07 Genova – Balena Festival; 20.07 Catania – Wave Summer Music; 22.07 Cosenza – Restartlivefest; 23.07 Vasto – Aqualand del Vasto; 25.07 Gallipoli – Parco Gondar – per l’estate – 19.11 Rimini – RDS Stadium; 21.11 Milano – Mediolanum Forum; 24.11 Roma – Palazzo dello Sport; 29.11 Napoli – Palapartenope – per l’autunno.

I biglietti per la data di Napoli saranno disponibili da domani venerdì 20 Maggio alle ore 15:00 su Ticketone.it e Ticketmaster.it.