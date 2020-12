Luca V – 80 Voglia

Luca V, classe 95, decide di dedicarsi alla musica nell’estate 2019. Dopo un periodo di intenso studio intraprende a settembre 2019 il progetto di scrivere ed incidere un album di 12 tracce in 3 settimane. Realizza così l’album “Casa Random” in meno di un mese, l’album è in programma di uscire nell’ultimo trimestre 2021 dopo la pubblicazione di alcuni singoli.

Insieme a Giovanni Ghioldi, producer ed insegnante del MAS di Milano (Music Arts & Show), nasce un intenso lavoro di 3 settimane sull’album.

“80 Voglia” è il primo singolo, commercial-pop, a venire rilasciato il 17 Dicembre 2020.

ASCOLTA 80 VOGLIA

https://bit.ly/2JpW6Bf

GUARDA IL VIDEOCLIP

https://youtu.be/o4nqXqGQ0ZI

La prossima data sarà il 14 gennaio 2021, con il singolo “Sinatra”, questa volta una traccia di genere sperimentale lo-fi t/rap.

L’obiettivo di Luca V? Poter essere libero di esprimersi, sia musicalmente che a parole. Per lui la musica è uno strumento oltre che una vittoria: da essere il ragazzo introspettivo e timido delle scuole elementari, medie e superiori, per lui arrivare a poter scrivere, parlare e cantare è un piccolo ma enorme traguardo verso la sua personale cognizione di “felicità di ogni giorno”.

“Seppurchè il mio genere predominante sia il pop, nel pubblicare i singoli prima dell’album rilascerò anche alcune canzoni meno commerciali e un po’ più di nicchia o sperimentali… come per esempio la mia prossima traccia del 14 gennaio, ‘Sinatra’”.

Luca V si prepara al lancio di un singolo al mese nel 2021, sicuramente ambiziosa come scelta ma avendo già pronto il materiale sonoro, mixato e masterizzato dal sound engineer Gianluca Guidetti, si sente propositivo ad affrontare col sorriso e positiva determinazione sfide e difficoltà, anche e soprattutto quelle che una vita fatta di musica può mettere davanti ad ogni artista.



Intanto ecco come Luva V descrive il suo primo singolo rilasciato (80 Voglia):

Pieno lockdown. Voglia di vedere… una ragazza, amici, parenti… o anche solo di uscire a prendere un gelato al caramello. Mi guardo allo specchio. Luca V. E non capisco quasi più chi sono a forza di stare in casa. Divento mezzo matto e… studio, si registra. “Titolo?” 80 Voglia.

Ambientata nel mood anni 80’, la canzone 80 Voglia di Luca V ha come collaboratori Giovanni Ghioldi come producer e tastierista, Marilena Montarone al basso mentre alla batteria troviamo Elia Micheletto.

Il sound ottenuto sta perfettamente in bilico tra i suoni digitali e gli strumenti reali/analogici: il tutto saggiamente mixato dal sound engineer Gianluca Guidetti.

La canzone non sarebbe potuta esistere senza l’infermità mentale di Luca V che cerca rifugio in una “spensieratezza anni 80” per evadere dal bianco delle mura del suo bilocale.

CONTATTI

https://www.lucav.com

https://www.facebook.com/Luca-V-101405598554778

https://www.instagram.com/luca_v.mp3