Luca Polizzi pubblica il nuovo album “Liuke”

“Liuke” è il titolo del nuovo album di Luca Polizzi, in arte Liuke, chitarrista, compositore e musicista eclettico. L’album, che porta la firma esclusiva dell’artista, è composto da quindici brani, di cui quattro includono voce e strumenti, cantati in inglese e in siciliano. Le registrazioni sono avvenute tra l’Olanda e la Grecia, nelle città di Groningen e Atene.

Questo nuovo lavoro, che segue il precedente “Liuke in New York” (marzo 2024), conferma la portata internazionale della sua produzione. Il progetto vede la collaborazione di tredici musicisti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Russia, Stati Uniti, Spagna, Nepal, Olanda, Grecia e Italia. In un periodo storico segnato da conflitti, Liuke afferma: “Se il mondo è in guerra, la musica può riconnetterci all’essenza e alla pace”.

Ogni traccia dell’album racconta una riflessione profonda sull’esistenza, sul ritorno alle origini e sulla consapevolezza del mondo che ci circonda. Liuke spiega: “Non dobbiamo essere vittime di questa follia che abbiamo creato”. La sua musica affronta temi di malessere legati ai contorti meccanismi virtuali del mondo moderno, che, se non affrontati con consapevolezza, rischiano di travolgerci nell’ansia e nella paura.

“Alcune delle mie composizioni,” aggiunge Liuke, “sono frenetiche e selvagge, come può essere la città. Altre sono calme e nostalgiche, come la natura. Questa dualità, unita alla consapevolezza delle differenze, permette di riconnettere mente e corpo. L’ascoltatore, entrando in sintonia con l’album, troverà uno spazio di equilibrio che rappresenta anche la mia essenza”.

Luca Polizzi, nato a Palermo nel 1997, è oggi residente in Olanda, dove si è formato al Prince Claus Conservatoire di Groningen e ha perfezionato la sua arte al Queens College di New York. È proprio a New York, culla del jazz, che Liuke ha partecipato a innumerevoli jam session, suonando anche con il leggendario pianista e cantante Johnny O’Neal, un’icona del jazz influenzata da molti dei grandi maestri del genere.

