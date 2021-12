Approximately Grids With A Plan by Luca Perciballi Organic Gestures

LUCA PERCIBALLI ORGANIC GESTURES

Approximately grids with a plan

Aut records AUT077

2021



Il primo lavoro discografico del trio Organic Gestures, edito da AUT Records, ha nel suo titolo “Approximately grids with a plan”, una chiara dichiarazione di intenti: l’intrico di materiale compositivo e il rapporto turbolento con una dinamica improvvisativa di gruppo, pronta a scombussolare i piani., accompagnato in questo nuovo lavoro da due presenze costanti della scena creativa italiana,, sintetizza le sue esperienze vissute al fianco di musicisti come Butch Morris, Alessandro Bosetti, Anthony Moreno, Roberto Dani, Barre Philips e Roberto Bonati con la propria storia personale e gli studi da improvvisatore e compositore. L’improvvisazione è qui prassi compositiva strutturata e consapevole, il risultato non è mai cerebrale e autoreferenziale, ma potentemente espressivo ed empatico; sempre godibile anche grazie alla cura dei dettagli e all’articolazione dei suoni e della ritmica, a dimostrazione di una assoluta padronanza dello strumento e dell’elettronica. Senza mai perdere la misura ed una certa leggerezza.



L’azione organica è un concetto caro a Goethe e alle scuole di pensiero degli anni ‘60 del Novecento: da una parte l’ispirarsi alle forme della natura nella loro inevitabilità architettonica unita alla libertà, dall’altra il concetto di frattale come incredibile costruzione naturale di una matematica organica, viva non sterile. La traduzione in musica di questo affascinante concetto è una sintesi di moduli compositivi, improvvisazione libera, suono acustico ed elettronico volti alla costruzione di un’opera viva, pulsante, sempre in movimento all’interno della propria struttura fluida.

Musicisti:

Luca Perciballi, chitarra, elettronica, composizioni

Andrea Grossi, contrabbasso

Andrea Grillini, batteria, percussioni

Tracklist:

01. Poiesis I 05:14

02. Breeding Cycle I 07:40

03. Breeding Cycle II 08:51

04. Eating Lichens (to Luigi Ghirri) 13:13

05. Breeding Cycle III 06:41 video

06. Molecular Mobiles II 05:36

07. Poiesis II 03:12