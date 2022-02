LUCA MANNUTZA

The Uneven Shorter

Birdbox Records

2021



Omaggiare un’autentica leggenda vivente nutrendo sempre un profondo rispetto per la sua musica, senza destrutturarla totalmente, è un’inclita dimostrazione di umiltà, seppur manifestando (giustamente) la propria personalità artistica.è la nuova creatura discografica del noto jazzista, uno fra i migliori pianisti e compositori italiani, dedicata a un’icona sacra come Wayne Shorter, immenso sassofonista jazz che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo genere musicale. Al fianco del musicista sardo, tre fulgidi e affermatissimi talenti della scena jazzistica nazionale (e non solo) come(sax alto),(contrabbasso) e(batteria). Dieci i brani di cui consta la tracklist, ovviamente frutto della piroclastica creatività compositiva del jazzista statunitense, (ri)letti da Mannutza.

In E.S.P. l’eloquio del pianista è tensivo, pregno di pregevoli intarsi armonici e adornato da un fraseggio fluente, brillantemente sostenuto dall’incalzante comping architettato dal tandem Sorrentino-Tucci. Recchia si esprime cesellando un discorso improvvisativo raffinato, intriso di nobile musicalità e ornato da alcuni improvvisi e sguscianti sprint cromatici. La versione di Speak No Evil si apre con il maliardo riff di Sorrentino. L’incedere di Luca Mannutza offre mille spunti estremamente interessanti, soprattutto dal punto di vista armonico, per via di alcuni preziosismi e ricami degni di lode. Il playing di Paolo Recchia è tensivo, a tratti volutamente sghimbescio, arricchito da illuminate e illuminanti frasi inside-outside. Footprints, nell’arrangiamento di Luca Mannutza, è una composizione resa ancor più moderna dell’originale specialmente per alcune intriganti sostituzioni armoniche concepite proprio dal pianista. Il solo del contrabbassista è carico di nerbo, denso di veracità comunicativa, così come il sassofonista che dà vita a un’elocuzione torrenziale, tumultuosa. Mentre il pianismo di Luca Mannutza, ancor più marcatamente in alcuni frangenti, è energico, di chiara matrice postboppistica.

“The Uneven Shorter” è un album in cui la musica di Wayne Shorter non viene completamente stravolta, almeno dal punto di vista melodico e armonico, bensì il lavoro principale è svolto sul piano ritmico, anche grazie a un sapiente utilizzo delle metriche dispari che donano un tocco sopraffino di freschezza a brani immortali, dall’estasiante bellezza.

Genere: Jazz

Musicisti:

Paolo Recchia, alto sax

Luca Mannutza, piano

Daniele Sorrentino, double bass

Lorenzo Tucci, drums

Tracklist:

01. Yes or No

02. Fall

03. Juju

04. E.S.P.

05. Iris

06. Speak No Evil

07. Infant Eyes

08. Black Nile

09. Nefertiti

10. Footprints

Link:

Luca Mannutza

Birdbox Records