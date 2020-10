LUCA FLORES

Innocence

Auand Records AU319-20

2019



In decenni di recensioni non mi era mai capitato: bloccarmi difronte a un disco per mesi senza riuscire a raccontarlo, a darne conto. Come succede a volte con le cose che abitano così tanto nel cuore che vuoi solo che se ne stiano là, al sicuro, protette dal tuo amore. Chi conosce la storia – che non ripercorrerò – e la musica di Luca Flores sa di cosa sto parlando. Sei preda – e “Innocence” é t u t t o così – di un grumo emotivo ed emozionale così forte di cui sai che è impossibile parlare. E d’un tratto allora sembra che tutta la musicologia, la filologia e la critica musicale non servano perfettamente a niente, ascolta e basta. E invece poi assolutamente no.

Devi dichiarare, va assolutamente fatto, che “Innocence” è uno dei dischi più importanti del jazz degli ultimi trent’anni, e uno degli ‘essentials’ in assoluto di tutta la storia del jazz. Perlomeno del pianismo, e colloca Flores dopo e accanto ad Art Tatum, Lennie Tristano, Oscar Peterson, Bill Evans, Herbie Hancock, Cecil Taylor, Michel Petrucciani e allarghi chi legge la galleria di nomi leggendari come crede giusto vada fatto. Luca è nell’olimpo di questi giganti, lo è egli stesso, e lo è perché le privazioni per cause di forza maggiore di un gruppo allargato che lui avrebbe voluto per questi brani e il tormento e gli abissi della sua condizione esistenziale hanno dato al suo approccio pianistico così originale e per tante novità tutto ancora da analizzare un’intensità, ci risono, inesprimibile a parole, così quasi insopportabilmente dolorosa da riuscire poi a una leggerezza tenera, innocente, appunto, come suggerisce (idea originaria proprio di Luca, l’intenzione autobiografica di raccontare per ritrovarsi) il titolo del doppio cd. É un pianismo a tratti singolarissimamente esitante, così evidentemente e febbrilmente riflettente su se stesso e su tutto, che finisce col rompere completamente le dighe che separano la creatività dall’umanità – non so come dire – e il musicista da chi lo ascolta. E tutto ciò perviene a esiti di un’altezza assoluta, di una poesia che lascia attoniti. E che dispensa bellezza. E gioia. Che è poi l’ultimo – e quasi miracoloso – paradosso della musica di “Innocence”.

A praticamente un quarto di secolo da “For those I never Knew”, vengono alla luce i nastri ancora inediti delle quattro sessioni da cui era nato quel capolavoro che già purtroppo fu pubblicato postumo. Si tratta quindi di qualcosa di inatteso e insperato, e Paolo Flores, fratello di Luca – e chi con lui con amore si è imbattuto nel ritrovamento di questi ulteriori inediti – è stato incerto per tanti motivi, legati al pudore e al rispetto delle intenzioni originarie di Luca, se pubblicarli o meno. Per nostra fortuna siamo qui a parlarne e sono particolarmente contento che escano per Auand, l’etichetta discografica multicolore e incontenibile di Marco Valente che con questa pubblicazione secondo me compie un ulteriore salto. Di spessore, di sensibilità.

E proprio nella splendida confezione viene ripercorsa la storia struggente di questa musica, e di questi dischi, a cui ovviamente rimando, della vita di Luca a partire dalla sua infanzia, corredata di foto, di inediti, di scritti di Flores riprodotti nella loro grafia originale.

Musicisti:

Luca Flores, pianoforte

Tracklist:

CD 1

01. Strictly Confidential

02. Broken Wing + Lush Life

03. Blues

04. Work

05. Donna Lee

06. Search for the Silver Lining

07. Kaleidoscopic Beams

CD 2

01. Ladder

02. But Not for Me

03. Coincidenze #1

04. Max 2 Supersoul

05. Look for the Silver Lining

06. Coincidenze #2

07. Leaving

08. My Ideal

09. Silent Brother

Link:

Auand

Registrato da Stefano Lugli (1994-95)

Mastering di Alessandro Galati (2018)

Prodotto da Paolo Flores