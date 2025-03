LOVESICK – tour e nuovo album “Remember My Name”

I Lovesick, band country bolognese con un’anima sempre più internazionale, hanno ormai sviluppato un rapporto solido e naturale anche con con l’obiettivo della telecamera.

In questo ultimo periodo infatti, dal 18 febbraio all’11 marzo 2025, la band è protagonista nella serie televisiva italiana Miss Fallaci, dove i Lovesick, sono presenti in diverse scene ancora una volta in qualità di musicisti-attori, nonché nella colonna sonora.

Non è la prima volta che la band si cimenta in questo ruolo. Già nel 2020 avevano contribuito alla colonna sonora della serie tv “Mental”, della serie tv “Speravo di morire prima” (dedicata a Francesco Totti) e della serie tv “The Man Behind the Legend’ .

I Lovesick sembrano essere una scelta naturale ogni volta che un film biografico intreccia la realtà americana, sia essa musicale o meno. Questo grazie alla cura meticolosa con cui la band ha costruito la propria immagine marcatamente western.

La loro non è una semplice scelta stilistica: l’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza di totale “immersione americana” durante ogni esibizione.

Ascolta il loro brano I’m in love with my baby

IL TOUR EUROPEO E UN NUOVO TOUR NEGLI STATI UNITI

Tra non molto infatti, durante l’intenso tour italiano in corso per la presentazione del loro ultimo album ‘Remember My Name’ sarà presto annunciato un lungo tour negli Usa, che toccherà 7 Stati e oltre 16 Città. Un’occasione ancora per trovare nuovi spazi, allargare ulteriormente gli orizzonti e cogliere nuove opportunità. Qui le date del tour europeo della Primavera 2025:

7 Marzo – Lumiere, Pisa – IT

29 Marzo – The Rockabilly Rave, Great Yarmouth – UK

4 Aprile – Crossroad Live Club, Roma – IT

10 Aprile – Biko Club, Milano – IT

12 Aprile – Capitol, Pordenone – IT

24 Maggio – Wortreich, Glarus – SWISS

25 Maggio – Lambic, Torino – IT

Per acquistare i loro album in formato fisico e seguirli nei loro tour è possibile consultare il loro sito.