LOVER OF LIFE, SINGER OF SONGS – L’omaggio a fumetti a FREDDIE MERCURY

Z2 COMICS

ANNUNCIA IL PRIMO ROMANZO GRAFICO UFFICIALE DI

FREDDIE MERCURY

LOVER OF LIFE, SINGER OF SONGS

Oggi, Universal Music Group, Z2 Comics e Mercury Songs Ltd hanno annunciato l’uscita di Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs, la prima graphic novel in assoluto che rende omaggio a una delle più grandi figure che il mondo della musica abbia mai conosciuto.

Primo nel formato a fumetti, Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs sarà un viaggio attraverso la vita di Freddie; dall’infanzia a Zanzibar e in India, attraverso i suoi anni formativi in ​​Inghilterra, fino a diventare la rock star, conosciuta e amata da milioni di persone in tutto il mondo. La storia è raccontata con le sue stesse parole, con ogni capitolo che offre uno sguardo alle molte sfaccettature della sua vita.

Scritta da Tres Dean (All Time Low Presents: Young Renegades), la graphic novel fornirà una visione reale delle molte esperienze che hanno contribuito a plasmare il giovane Farrokh Bulsara e la sua avvincente esistenza, sia dentro che fuori dal palco: quella era la vita di Freddie Mercury , Amante della vita, cantante di canzoni.

